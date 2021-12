Telecinco emitió este martes una nueva entrega de ‘Secret Story’. Conducida por Carlos Sobera, durante la gala, que una vez más estuvo llena de tensión, los concursantes conocieron el nombre de los dos primeros salvados de la nominación de esta semana.

Los espectadores decidieron que los menos votados, pues se vota para expulsar, fueran Luca Onestini y Sandra Pica. De esta forma, en la expulsión del jueves se batirán en duelo Miguel Frigenti y Cristina Porta, dos de los mayores protagonistas de la edición.

Por otra parte, tras la salvación de Sandra Pica, Julen respiró tranquilo. Tras haber ignorado la posibilidad que tenía de salvar a su pareja de la nominación, el concursante se sintió aliviado después de que la audiencia decidiera que Sandra se quedase una semana más en la casa.

Luca ha sido el primer salvado de la noche #SecretCuentaAtrás12 pic.twitter.com/QxiQgu2tWz — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 1, 2021

Por su parte, Sandra Pica decidió no darle demasiada importancia al gesto de Julen, asegurando que su relación no iba a cambiar, aunque no le hacía mucha gracia que la pusiera al mismo nivel que a otras personas de la casa.

Sandra Pica, la segunda salvada de esta noche #SecretCuentaAtrás12 pic.twitter.com/1kyblnC12j — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 1, 2021

De esta forma, la expulsión en la gala del jueves, que estará conducida por Jorge Javier Vázquez, queda entre Miguel Frigenti y Cristina Porta. Mientras que el colaborador de ‘Sálvame’ se mostró tranquilo ante este duelo, ella aseguró que le iba a “dar un telele” de los nervios por hacer y deshacer la maleta continuamente.

“Gracias por dejarme estar aquí, no contaba con ningún apoyo fuera. Saben que quiero continuar, ojalá me pueda quedar», dijo la concursante. Mientras que Frigenti se mostró orgulloso de cómo está siendo su concurso.