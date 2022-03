Este domingo ha tenido lugar en ‘Secret Story’ la primera expulsión entre los finalistas y ha sido Cora la elegida para abandonar ‘La casa de los secretos’. La participante fue la menos votada entre sus compañeros y tanto Rafa, Marta, Adrián y Carlos siguen optando al maletín de 150.000 euros.

«Estoy muy agradecida. He salido nominada dos veces por mis compañeros y me han salvado. Hemos llegado todos por algo, todos nos lo merecíamos», ha confesado la catalana, quien ha intentado mantener la compostura, pero al final ha acabado emocionándose. Aunque la esteticista haya tenido que abandonar Guadalix de la Sierra, ha logrado ser una de las finalistas de la edición.

¡La finalista con menos votos y que ha abandonado la casa es Cora! ¿Creíais que se iría ella? #SecretRectaFinal pic.twitter.com/2injuVne3f — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 27, 2022

Al llegar a plató, Carlos Sobera le ha preguntado cómo ha vivido la experiencia y cuáles son sus sentimientos reales hacia Adrián. Ella ha admitido vivir la aventura al 100% y ha dejado claro que sí que le atrae su compañero y amigo tras la conversación tensa que tuvo con Marta. «Dije que me atraía, nunca lo he negado”, ha señalado, pero haciendo hincapié en que “se ven unas miradas que no. Ha habido atracción, pero sentimientos no”.

La final de ‘Secret Story’ está muy cerca, ya que será el próximo jueves 31 de marzo cuando se celebre la gran final de la primera edición de anónimos. El presentador vasco tendrá el honor de anunciar el ganador del concurso y, además, también quedará resuelto el juego de las esferas donde uno de ellos ganará 50.000€.

Los finalistas no vivirán solos esta recta final, sino que han elegido un representante de campaña entre sus compañeros ya expulsados y podrán verse las caras de nuevo, puesto que convivirán juntos. Los elegidos han sido Carmen, Colchero, Brenda y Cora, así que la historia entre la cordobesa y el conquense podrá reanudarse de nuevo tras confesar ambos sus sentimientos.