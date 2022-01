El pasado jueves 13 de enero dio comienzo la edición de anónimos ‘Secret Story’ presentada por Carlos Sobera. Y es que esta nueva entrega empieza con fuerza puesto que ya hay nominados dentro de la casa. Aunque estas no las han decidido los concursantes, a pesar de que se acaban de conocer.

En esta ocasión, la audiencia del programa ha tenido una participación importante en esta primera gala. ¿La razón? El público ha tenido el poder de elegir al primer concursante que podría convertirse en el primer expulsado del reality.

Ante la noticia de que en la primera gala ya habría un nominado, los participantes se han mostrado sorprendidos pero también muy preocupados. Al fin y al cabo, todos tenían las mismas papeletas para convertirse en uno de los primeros expulsados del concurso.

Carmen ha sido la elegida por la audiencia como primera nominada. ¿Qué os ha parecido? #SecretEstreno pic.twitter.com/QGxqyrECBc — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 14, 2022

La elegida por la audiencia ha sido Carmen, y nada más enterarse de la noticia no acertaba a decir otra cosa que lo siguiente: “¿En serio?, ¿qué he hecho yo?, no lo entiendo”. Carlos Sobera le pregunto si ella consideraba que había hecho algo para que el público la eligiera como la primera nominada de la edición. Atónita, la concursante se defendió argumentando que había estado amable y simpática con todos sus compañeros, de lo que derivaba su desconcierto.

Tras conocer la noticia, el bajo estado de ánimo de Carmen era evidente. Esto provocó que el presentador la diera un consejo para afrontar la situación: “Tómalo como una oportunidad que conviene que aproveches”.

Sus compañeros también han querido apoyarla restándole importancia a la reciente nominación. De esta manera, la concursante respondió: “Ya tengo haters tío” haciendo gala de su sentido del humor.

Ya solo queda saber que dos concursantes la acompañaran en las primeras nominaciones de reality de Mediaset. Posteriormente, conoceremos el nombre de la persona que se convertirá en en el primer expulsado de la edición de anónimos de ‘Secret Story’.