Sebastián Yatra se pronuncia sobre ‘6 de febrero’, de Aitana: «Es una canción…»

Antena 3 ha dado el pistoletazo de salida a su nueva temporada televisiva y entre sus estrenos está la nueva edición de La Voz. Nuevos programas del popular talent musical donde Sebastián Yatra vuelve a convertirse en uno de los coaches. Por ello, el colombiano ha acudido a la presentación del formato. Una alfombra roja donde ha estado acompañado de sus compañeros de programa: Malú, Pablo López y Mika. Un encuentro donde el artista ha hablado con los medios de comunicación y ha respondido a diversas cuestiones. De hecho, y como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que fueron pareja, fue preguntado por Aitana.

El periodista Héctor Alabadí, de FormulaTV, ha hablado con el cantante sobre la presión de valorar a participantes que acuden interpretando algunos de sus sencillos. «Cuando cantan una canción tuya, sientes un peso extra porque la reacción que tú tengas para esa persona va a ser importante. Para mí es difícil esconder lo que me pasa con la cara, no soy muy buen actor en ese sentido», confesó el colombiano. «Sabes que tienes que darle la misma oportunidad a todas las personas que pasan por ahí, entonces es realmente una presión extra», agrega.

Pero, el periodista que le estaba interpretando ha ido un paso más allá. Sin pensárselo dos veces, ha preguntado a Yatra qué haría en el caso de que en las Audiciones a Ciegas escuchase a un concursante interpretando la canción 6 de febrero. Pues, como los fans saben muy bien, el tema de la catalana no solo forma parte de su último disco. El sencillo habla de la ruptura que ambos artista vivieron el pasado año.

Ante ello, Yatra se ha mostrado muy profesional y ha respondido la pregunta. «Si es una versión increíble, sí, por supuesto», dijo. Unas palabras con las que ha dado a entender que no tendría ningún problema en elegir al participante si le gustase su voz. «Es una canción super linda», ha señalado.

Como los fans saben muy bien, el tema apareció en el documental que Aitana lanzó con Netflix. Un proyecto donde se pudo ver la cara más desconocida de la catalana. Además, también apareció Sebastián Yatra. Pues, ambos eran pareja en ese entonces. Por lo tanto, la cuestión del comunicador tenía un trasfondo importante dentro de este contexto.

Sebastián Yatra y Aitana vivieron un romance intenso, pero plagado de idas y venidas. Actualmente, la artista se encuentra en una relación sentimental con Plex, popular influencer. Por su parte, el colombiano no ha presentado a ninguna pareja oficial de manera pública. El cantante ha dejado claro que se encuentra centrado en su carrera profesional, pero no le cierra la puerta al amor. De hecho, ha manifestado su intención de ser padre joven.