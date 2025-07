Sebastián Yatra se pronuncia en ‘La Revuelta’ sobre sus relaciones sexuales: «Es mi momento más triste»

El mes de julio ha llegado de manera oficial y, con ello, muchos de los programas habituales de la parrilla televisiva se despiden hasta el mes de septiembre. Uno de ellos será La Revuelta, formato presentado por David Broncano que se emite en La 1 de Televisión Española. Pero, como ya ha explicado el comunicador, antes de dar comienzo a las vacaciones para el equipo, emitirán una maratón de programas a lo largo de esta semana. Nueva entregas que han comenzado con la visita de Sebastián Yatra al plató. Y es que, entre otros temas abordados, el colombiano acudió para promocionar su nueva gira musical, Entre tanta gente, summer tour.

Así pues, al igual que ocurre con todos los invitados, Broncano ha realizado una entrevista para conocer un poco el estado actual de la carrera de Yatra. Pero, eso no evitó que el artista se tuviese que enfrentar a las clásicas cuestiones del formato: las relacionadas con el dinero en el banco y con el número de veces que ha tenido sexo durante el último mes. Una serie de preguntas con las que el colombiano se ha mostrado muy cómodo, pues no era su primera vez. «En América maquillamos más las cosas. Pero, aquí enseguida es: ‘¿vamos a follar? En tu casa o me voy para la mía’», comentó sorprendido. Pues, a pesar de llevar muchos años en España, hay ciertas cosas que siguen sorprendiéndolo.

«Unos ven brusco preguntar: ‘¿vamos a follar o no?’. Otros ven pragmatismo y organización de agendas. Con educación y confianza, es una pregunta que ahorra tiempo y disgustos», comentó David Broncano con humor. «Son estilos con el mismo fin, unir dos corazones en uno mismo», dijo en el cantante con un tono romántico.

Respecto a la pregunta del dinero en el banco, el cantante se sinceró en el programa de La 1. «Pero, ¿de verdad la gente responde a esto?», preguntó asombrado. Pero, lejos de quedarse callado, respondió. «Tanta plata como un futbolista no tengo. Entre 10 y 30 millones», dijo. Una cifra bastante considerable con la que no dejó indiferente.

Pero, la respuesta con la que ha sorprendido a todos fue la relacionada con el sexo. Y es que, recordemos, la última pareja conocida de Sebastián Yatra fue Aitana. Por ello, y tras anunciarse su ruptura sentimental hace casi un año, no es de extrañar que todos los ojos estuviesen puestos en él.

Sebastián Yatra en ‘La Revuelta’: «Eres cinco horas más productivo al día si no lo haces»

«Es mi momento más triste en este sentido. Estaba muy enfocado con eso (la masturbación). Lo dejé por un tiempo para encontrar nuevos horizontes. Te cambia la vida, eres cinco horas más productivo al día si no lo haces», comenzó explicándole al presentador.

«Te quita mucha energía. Te enfocas en hacer otras cosas. Puedes estar obsesionado solo con eso», agregó. Fue entonces cuando confesó que ha seguido esta regla durante 33 días. Ahora, en tan solo unos días, el cantante dará inicio a su tour por España. Un recorrido por la geografía de nuestro país que comenzará en Murcia, el próximo 12 de julio.