Sebastián Yatra, entre lágrimas ante esta reflexión sobre el escenario

Sebastián Yatra es en estos momentos uno de los artistas más importantes en el panorama musical de habla hispana. Sus letras han conmovido a millones de personas, y así lo evidencia que temas como Tacones Rojos o La Pareja del Año se hayan colado en el número 1 de las canciones en Tendencia de YouTube. A pesar de que el colombiano puede que no parezca humano gracias a estas proezas, hace algunos días protagonizó un suceso que deja patente que es de carne y hueso.

Todo ocurrió durante el concierto en el que estaba actuando para su Dharma Tour en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sebastián Yatra no pudo evitar emocionarse dando un discurso acerca de como nos ha afectado la pandemia y cuanto ha cambiado la vida a raíz de ella.

«Cuando ves que la vida no es siempre lo que uno quiere, lo que uno espera. Te empieza a llevar un poquito para los muros esa carretera que tienes, te empiezas a desesperar y cada golpe te duele más» era lo que decía, cuando la cámara hacia zoom hacia sus ojos y se podía ver como el cantante cafetero tenia los ojos vidriosos y se le escapa una lágrima.

«Creo que estos tres últimos años nos enseñaron a todos que la vida no es exactamente lo que soñamos siempre. Esa meta que nos ponemos. No siempre terminamos con la persona que pensábamos. No siempre nos terminamos dedicando a lo que queríamos. Que, simplemente, no se dio. Así que, ¿qué nos queda? ¿Sentarnos a llorar? ¿Quedarnos tristes? ¿Desilusionados?», continuaba Sebastián Yatra que tenía el apoyo del público.

«Cambiamos esa forma de pensar, de esperar algo allá en el futuro incierto y de sentir desde el pasado que lo queremos cambiar. No hay forma de ir tan rápido para llegar al pasado. Hay un punto medio muy bonito que se llama ‘aquí, ahora, este momento’. Rendirse a lo desconocido y agradecerlo. Uno lo agradece al aceptarlo. Y de eso se trata ‘Dharma’, esa palabra que me llegó yo creo que en el momento más duro de mi vida» dijo para finalizar, y seguir con la actuación.