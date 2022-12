Sandra Barneda, sin palabras ante la reacción de Javi con la infidelidad de Claudia

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de La isla de las tentaciones. En ella, Javi protagonizó uno de los momentos más emotivos, al realizar una importante reflexión junto a Sandra Barneda, tras enfrentarse a su momento más duro desde que llegó a la isla.

El concursante tuvo que ver cómo su novia Claudia le era infiel al besar a Álvaro, algo que en el fondo ya se esperaba. Sin embargo, nadie se esperaba que reaccionase con tanta templanza, y una madurez que dejó asombrados a sus compañeros.

Al principio, Javi le pidió a Mario que le tapase los ojos. Sin embargo, su compañero no lo hizo y aunque hubo un momento que pidió abandonar la hoguera, finalmente decidió ver las imágenes al completo. «Se acabó Javi y Claudia», fue lo primero que dijo al verlas.

La reacción de Javi a la infidelidad de Claudia 😢 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones12

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/63ryRMwaAQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 8, 2022

«No la reconozco, pero te aseguro que ha perdido un tío que, aunque pueda no ser el hombre de su vida por cómo ha actuado, la quiere, la respeta, mira antes por ella que por él, la mima, la protege, daría su vida por ella… todo lo que puede pedir una mujer de un hombre, lo ha tenido», aseguró Javi.

El concursante expresó que no entendía que Claudia se metiese en la cama con «un pringado» como Álvaro. No obstante, Javi señaló que «por amor no se muere nadie» y que estaría siempre agradecido con el programa por ayudarle a madurar y por abrirle los ojos.

Sandra Barneda también se mostró muy afectada, sobre todo después de que Javi se levantase para darle un abrazo y darle las gracias por haberle animado y ayudado tanto. «Escúchame. no hay nada más importante en esta vida que el amor. Tranquilo, hoy me has dado una lección enorme», dijo la presentadora visiblemente emocionada.