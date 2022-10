Sam Smith publica la portada de su nuevo álbum y confirma la fecha de estreno

El nuevo disco de Sam Smith ya tiene fecha de lanzamiento. El artista británico recurrió a las redes sociales para anunciar la fecha en la que verá la luz, Gloria, su nuevo álbum de estudio, que saldrá a principios del próximo año.

Los fans del artista podrán disfrutar del repertorio de Gloria al completo el próximo 27 de enero. Un disco muy esperado por todos ellos, en el que Sam Smith se ha vuelto a desnudar emocionalmente, con un sonido y una estética renovados, pero manteniendo intacta su esencia.

A su vez, Sam Smith también publicó a través de sus redes sociales la portada del disco. En esta ocasión, ha optado por un primer plano suyo, mostrando el nuevo look que ha escogido para la etapa musical que comenzará con el lanzamiento del álbum.

GLORIA. 27th January 2023

The new album from Sam Smith, featuring the number one single Unholy.

Pre-order/ pre-save now, and visit the official store for exclusive Gloria vinyl and bundles: https://t.co/l2EFHaUxUH #Gloria pic.twitter.com/6dlx4mTlfd

— samsmith (@samsmith) October 17, 2022