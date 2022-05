Sam Smith ha vuelto por todo lo alto. El artista británico acaba de lanzar ‘Love me more’, el primer single de su nueva etapa musical. Una canción muy personal y llena de significado, con la que pretende inspirar a todas aquellas personas que la escuchen.

‘Love me more’ es una canción que el artista ha publicado como avance de su nueva etapa en la música. Una canción íntima, que ha querido lanzar junto a un videoclip muy especial, que ha entrado directo a las tendencias de YouTube.

Esta canción, se ha publicado junto a un videoclip que comienza con imágenes de cuando el artista era un bebé y también de cuando era un adolescente junto a su familia, en el que además, comprobamos que su pasión siempre ha sido la música.

Overjoyed to announce my new song Love Me More. It feels like the perfect way to begin this new chapter with you. It’s taken a lifetime to express this type of joy and honesty in my music. I’m so happy to have you all here with me.

I hope you love it… https://t.co/cISDs61kub pic.twitter.com/FlflCG8ALZ

— samsmith (@samsmith) April 28, 2022