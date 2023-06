Sam Smith y Madonna estrenan ‘VULGAR’ su esperada colaboración

Sam Smith y Madonna se han unido para hacer historia. El pasado viernes 9 de junio vio la luz VULGAR, su esperada colaboración. Una canción que generó una gran expectación tras su anuncio y que como era de esperar, no ha tardado en convertirse en todo un éxito.

Se trata de una canción que nace de la gran amistad que mantienen ambos artistas; amistad que surgió durante la ceremonia de los pasados premios Grammy. Y que ha llegado acompañada de un videoclip protagonizado por los dos artistas, que no ha tardado en entrar en las tendencias de Youtube.

El lanzamiento tanto de la canción en todas las plataformas, así como del espectacular videoclip que la acompaña, ha tenido una gran acogida, pues los fans de ambos artistas esperaban con emoción esta canción, una colaboración soñada que finalmente se ha hecho realidad.

VULGAR

The new single with @Madonna

Out everywhere now https://t.co/ls1Kpo1oOV pic.twitter.com/8ilo6i3BFd

— SAM SMITH (@samsmith) June 9, 2023