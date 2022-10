Sam Ryder, Sigala y David Guetta lanzan ‘Living Without You’, su colaboración

Ya está aquí una de las colaboraciones más esperadas de los últimos meses. Esta semana ha visto la luz la unión musical de Sam Ryder, Sigala y David Guetta en Living Without You. Una canción muy esperada por todos sus fans que tras su lanzamiento no ha dejado a nadie indiferente.

De esta forma, en Living Without You el productor discográfico, DJ y compositor británico, Sigala ha unido en una misma canción al carismático representante de Reino Unido en Eurovisión 2022 y a uno de los djs y productores más reconocidos de las últimas décadas.

Una canción llena de ritmo que se comenzaba a fraguar a principios de septiembre y que, tras su lanzamiento, tal y como se esperaba, no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales a nivel internacional.

Eurovision Song Contest 2022 runner-up @samrydermusic joins legendary DJs @sigalamusic and @davidguetta in «Living Without You.» Watch the video ahead of the British singer-songwriter’s upcoming ‘There’s Nothing But Space, Man!’ album.

«Tuve tanta suerte de trabajar con Sam justo antes de que Eurovisión lo enviara a la estratosfera y he querido trabajar con David Guetta durante años, es una leyenda absoluta», expresó Sigala sobre esta nueva unión musical que ha creado.

Por su parte, Sam Ryder ha señalado que «Solía escuchar a Sigala y David Guetta en mi auto, soñando con el día en que podría tener la oportunidad de trabajar con ellos. Es asombroso pensar que ese día realmente llegó para mí y me siento honrado de haber sido parte de esta pista».

De esta forma, Living Without You ha llegado acompañada de un increíble videoclip musical, donde se puede ver como se fusionan los estilos de ambos artistas. Un videoclip muy potente que ha entrado directo a las tendencias de YouTube y que no te puedes perder.