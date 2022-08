Sam Ryder estrena ‘Somebody’, tras arrasar en ‘Eurovisión 2022’

Sam Ryder comienza a abrirse paso en el mundo de la música. Tras arrasar en Eurovisión 2022 y conseguir un segundo puesto, el artista británico ha vuelto con el lanzamiento de su esperado nuevo single, una canción titulada Somebody que ya es todo un éxito en todas las plataformas digitales.

Con este lanzamiento musical, el artista británico demuestra que su proyecto discográfico ya está en marcha, con una canción que ha acompañado junto a un videoclip espectacular, que ha dejado a sus fans sin palabras.

Un videoclip lleno de colorido, energía positiva y con el carisma del artista como protagonista de todo el proyecto, como era de esperar, desde su lanzamiento se ha posicionado rápidamente en las principales tendencias de Youtube a nivel internacional.

The ‘Somebody’ music video is OUT NOW!!! There’s LOADS of stunts and a golden retriever so what you waiting for…!?? Go give it a watch and sing your heads off 💛✌️

LOVE YA, DREAMERS! ☀️🌈🌊🦮💈🍿🕺🚕 https://t.co/SDNdKXUAJJ pic.twitter.com/41I4tIV85o

— Sam Ryder (@SamRyderMusic) August 19, 2022