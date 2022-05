Sam Ryder confirma sus conciertos en España: fechas y cómo conseguir las entradas

En plena semana eurovisiva las emociones de los fans y los participantes del certamen están a flor de piel, y no es para menos. El próximo sábado 14 de mayo el mundo será testigo un año más de uno de los eventos musicales más vistos y populares del mundo, ‘Eurovisión’. Una gala donde podremos conocer el nombre del artista o grupo que tomará el relevo de Måneskin, siendo Sam Ryder uno de los candidatos.

Para poder ser conocedores de ello, tendremos que trasladarnos hasta Turín, Italia, lugar donde se llevará a cabo el festival. Pero, para ir calentando motores ante todo lo que está por venir, Sam Ryder, el candidato británico, ha querido sorprender a sus seguidores españoles con una noticia que no ha dejado indiferente a nadie.

The United Kingdom’s @SamRyderMusic will perform in the Second Half of the #Eurovision Grand Final 🇬🇧https://t.co/86fwQf6Bpm pic.twitter.com/G7CWqB9D9X

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 7, 2022