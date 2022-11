‘Sálvame’: Kiko Hernández estalla como nunca contra Belén Rodríguez

El enfrentamiento de Kiko Hernández con Belén Rodríguez parece que está lejos de ver su final. Aunque el colaborador televisivo comenzaba el programa de Sálvame del pasado miércoles 16 de noviembre asegurando que no estaba llevando nada bien su disputa con la periodista, no ha podido evitar terminar estallando en pleno directo tras ser conocedor de una serie de mensajes.

María Patiño ha sido quien ha recibido los mensajes de Belén Rodríguez, por lo que se los ha leído en directo a su compañero. Eso sí, solo ha compartido la información públicamente de algunos de ellos, pues, tal y como ha asegurado a la audiencia, por el bien de Kiko y de Belén era mejor que algunos los leyese él en privado.

María Patiño ha recibido un mensaje de Belén Rodríguez en directo y se lo trasmitido a Kiko Hernández #yoveosálvamehttps://t.co/ln78uwXHKf — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 16, 2022

Tras leer el contenido de los mensajes, Kiko Hernández ha dicho todo lo que piensa de la que fue su compañera y amiga, sin filtros. «No me hace daño lo que he leído, tú crees que sí por cómo estás ahora. Lo único que deseo es que te cures. Yo nunca me metería con un amigo, pero si me dan una patada, la siguiente la doy yo», dejaba claro, intentando calmarse.

Pero, María Patiño ha seguido recibiendo más textos de Belén Rodríguez y esta vez, el colaborador no ha podido controlarse más. Completamente enfadado, Hernández le ha enviado un contundente mensaje a la periodista en riguroso directo. «Te vas a cagar, conoces mi versión dulce no la heavy. Menos mal que lo veo en directo, no quiero cogerme estos rebotes en mi casa”, afirmaba en Sálvame.

Al ser testigos del tono y la magnitud que estaban adquiriendo las palabras del colaborador, Adela y Patiño han querido pedir disculpas a los espectadores porque «no es el tono ni las palabras» que tenían que ser utilizadas. Una disculpa a la que se sumó Hernández: «Quiero pedir perdón, me han enseñado otro mensaje y no me he podido controlar. Pido perdón a la persona que se lo he dicho y a la audiencia».