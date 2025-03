El pasado miércoles 26 de febrero, los más fieles seguidores de Gossip Girl y Buffy, cazavampiros se vieron consternados con una trágica noticia. Michelle Trachtenberg, reconocida actriz estadounidense que formó parte del elenco de ambas series, perdió la vida a los 39 años. Pero no todo queda ahí, puesto que fue su madre la que encontró el cuerpo sin vida de la joven, en su apartamento en Nueva York. A pesar de que todo era un misterio, el pasado domingo 2 de marzo se dieron a conocer las causas de la trágica muerte de Michelle Trachtenberg. Para comenzar, tal y como han informado los compañeros de la CNN, un médico forense de la ciudad de Nueva York ha declarado la causa de la muerte de la actriz como «indeterminada». Por si fuera poco, una persona cercana a la policía de la mencionada ciudad estadounidense, quiso dar muchos más detalles sobre lo sucedido.

Entre otras tantas cuestiones, reconoció que, supuestamente, «la actriz tuvo un problema médico reciente y que su muerte parecía estar relacionada con causas naturales». Recordemos que, hace no mucho tiempo, Michelle tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para llevar a cabo un trasplante. Por lo tanto, tal y como se llegó a plantear tan solo unas horas después de conocer la trágica noticia, la causa de este deceso sería por cuestiones naturales, derivadas de esa compleja operación a la que se sometió recientemente. Es importante destacar que la familia de Michelle Trachtenberg rechazó en rotundo realizar una autopsia a la joven. Esta decisión, sumado a que las autoridades no consideraron que esta muerte tuviese que ser investigada, la oficina del médico forense aceptó esa significativa petición de la familia, tal y como han dado a conocer los compañeros de la CNN. Por lo tanto, el misterio quedaría más que resuelto.

No podemos dejar de mencionar que, tan solo unas horas después de su muerte, el representante de Michelle Trachtenberg quiso dejar muy clara la decisión de sus seres queridos: «La familia solicita privacidad por su pérdida, no hay más detalles en este momento». Algo que no ha cambiado en los días posteriores a la muerte, ya que si hay algo que tienen claro es que quieren llevar este duelo lo más discretamente posible.

Sea como sea, es un hecho que Michelle es una de las actrices estadounidenses más queridas y que más ha marcado a varias generaciones. A lo largo de su trayectoria, formó parte de un gran número de equipos y proyectos, pero su paso por Gossip Girl y Buffy, cazavampiros supuso un antes y un después en numerosos aspectos.

De ahí que, tan solo unos minutos después de confirmarse su muerte, las redes sociales se llenasen de mensajes de consternación pero, sobre todo, de admiración. Porque pase lo que pase, y a pesar de haber tenido que decirle adiós con tan solo 39 años, su legado permanecerá intacto en el corazón de todos y cada uno de sus seguidores.