Sabrina Salerno, cantante de ‘Boys, Boys, Boys’, confirma que padece cáncer de mama

Sabrina Salerno, reconocida cantante, actriz y productora italiana, se hizo conocida en nuestro país por la pegadiza canción Boys boys boys. Desde entonces, durante todos estos años, no ha dejado de trabajar en sus grandes pasiones, que son la música y la interpretación. A pesar de todo, en las últimas horas, la cantante de 56 años ha conseguido dejar sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales. Y todo por una noticia verdaderamente impactante, a la par que preocupante: ha confesado que padece cáncer de mama. En la publicación compartida en su perfil oficial de Instagram, podemos verla en una habitación del Hospital Ca’ Fontello de Treviso. ¿El motivo? Se iba a someter a una cirugía para extirpar ese tumor maligno que le habían detectado un par de meses atrás. Como consecuencia de esta situación, estas semanas no han sido para nada fáciles para ella, ni mucho menos.

No solamente a nivel físico, sino también emocional. ¡Y no es para menos! En esta preocupante publicación, Sabrina Salerno escribió un pequeño texto para explicar a sus seguidores qué estaba ocurriendo en las últimas horas y, sobre todo, en los últimos meses. Al fin y al cabo, después de permanecer en silencio durante semanas, había llegado el momento perfecto para aclarar todo y hacerles salir de dudas. «Aquí estamos. En unas horas entraré al quirófano para someterme a una cirugía de mama debido a un bulto maligno», comenzó diciendo Sabrina Salerno en el post que compartió en su perfil oficial de Instagram. A pesar de la noticia, la cantante italiana no tardó en aprovechar la oportunidad para concienciar a sus fans de lo sumamente importante que es la prevención en cuanto a salud se refiere. Es un hecho que la detección precoz de diversas enfermedades puede llegar a salvar vidas.

Lejos de que todo quede ahí, en ese texto, Sabrina Salerno continuó explicándose: «Como todos los años, en julio, me hice una mamografía. Han sido meses acompañados de mucho miedo, ansiedad, melancolía pero, sobre todo, mucha esperanza y ganas de reaccionar». Es por eso que quiso incidir en algo muy concreto: «La prevención y el diagnóstico precoz pueden salvar nuestras vidas».

Como no podía ser de otra manera, y dada la gravedad del asunto, la publicación que la cantante italiana hizo en Instagram no tardó en llenarse de comentarios. La gran mayoría de ellos era para mandar muchísima fuerza a Sabrina para hacer frente a esta complicada operación y, así, tratar de salir airosa de esta compleja situación.

«¡Un fuerte abrazo con todo mi cariño! Te deseo una pronta recuperación. Aquí te esperamos con los brazos abiertos», «Espero que salga bien, te mando toda la fuerza que necesitas», «Todo mi apoyo, Sabrina. Mantente fuerte y valiente, todo estará bien», «Recupérate pronto» o «Fuerza, Sabri», son algunos de los tantos comentarios que ha recibido la italiana en las últimas horas.

La operación de Sabrina Salerno ha sido un éxito

A través de una historia en Instagram, la propia Sabrina ha ofrecido la última hora sobre su estado de salud pero, sobre todo, de su operación. Por fortuna, todo ha salido como estaba planeado y ya ha despertado de la anestesia: «Estoy bien, la operación ha ido bien», desveló la artista, tumbada en la cama del hospital.

Aunque se sintió mal por no poder responder a todos los mensajes que había recibido en las últimas horas, sí que ha querido aprovechar este vídeo para agradecer el infinito apoyo y cariño que ha recibido tras hacer pública esta noticia: «Os lo quiero agradecer a todos, de corazón», aseguró. Ahora solo queda recuperarse de esta operación y de este duro varapalo. ¡Fuerza, Sabrina!