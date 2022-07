Sabrina Carpenter ha vuelto, y está vez para quedarse. Después de unos meses trabajando en los últimos detalles de su esperado nuevo disco, la artista estadounidense ha sorprendido a sus fans con la noticia de que el álbum, ya tiene fecha de estreno.

Bajo el nombre de Emails I can’t send, el nuevo disco de Sabrina Carpenter verá la luz el próximo 15 de julio. Se trata de uno de los álbumes más esperados del año, por lo que no hay ninguna duda de que volverá a consolidarse como la nueva princesa del pop estadounidense.

La artista ha estado trabajando muy duro en este nuevo disco. Un proyecto muy especial para la joven, en el que ha centrado todas sus energías, talento y en el que se ha desnudado emocionalmente, trasladando todos sus sentimientos en las canciones que formarán el álbum.

MY NEW ALBUM

‘emails i can’t send’

IS OUT JULY 15th 💌

+new song vicious out tonight!

presave now https://t.co/PxBVmUDdLZ pic.twitter.com/3bwpghtfsc

— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) June 30, 2022