Sabrina Carpenter ha vuelto por todo lo alto. Después de un tiempo trabajando en su nueva música, la artista estadounidense acaba de presentar su nuevo single, ‘Fast Times’, una canción con la que se confirma su esperado regreso a la música.

Se trata de una canción muy esperada por sus fans, y como era de esperar, ha tenido una gran acogida en las plataformas digitales. Fue el pasado viernes 18 de febrero cuando lanzó su nueva canción, demostrando a sus 22 años que es una auténtica estrella de la música a nivel internacional.

Tal y como ella misma ha anunciado, ‘Fast Times’ es una canción que aparecerá en su próximo álbum de estudio, siendo el segundo adelanto tras ‘Skinny Dipping’ la canción con la que había dado inicio a esta nueva era musical en septiembre de 2021.

FAST TIMES IS OUT NOW AHHHH

💖💖💖💖💖💖https://t.co/QsaSQqWyNR pic.twitter.com/w6j5FDth1z

— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) February 18, 2022