‘Sábado Deluxe’, durante muchos meses, ha estado acompañándonos cada semana, cada sábado, para ofrecernos los testimonios más buscados del momento. El equipo que forma parte de este programa ha sabido siempre cómo dejarnos sin palabras en todo momento, consiguiendo superarse semana tras semana.

Hace tan solo unos días, Mediaset confirmó a través de sus redes sociales que ‘Idol Kids’, programa que se emitía los lunes, pasaba a la noche de los sábados. Una decisión de lo más drástica con el que se dejaba el primer día de la semana para Bertín Osborne con ‘Mi casa es la tuya’, dejando una gran incógnita con ‘Sábado Deluxe’.

Y es que nadie tenía la más mínima idea del día cuándo se emitiría una nueva entrega de este programa tras la entrevista de la semana pasada a Melody y Melani Olivares. Lo cierto es que ‘Sábado Deluxe’ no tardó en confirmar lo que parecía una obviedad: el programa presentado por Jorge Javier Vázquez pasaría a la noche de los viernes.

Un movimiento de lo más arriesgado puesto que, recordemos, Antena 3 emite la novena edición de ‘Tu cara me suena’ los viernes y que, además, están consiguiendo grandes datos de audiencia. Aun así, está afrontando su parte final por lo que Mediaset ha querido aprovechar esta situación para tratar de ganar audiencia y, sobre todo, fidelizarla.

Lo cierto es que el pasado viernes 25 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’, siendo la primera de esta nueva etapa. Es evidente el equipo de este programa quiso arrancar con muchísima fuerza. Y es que no dudaron un solo segundo en contar con uno de los testimonios más esperados hasta el momento.

Estamos hablando, cómo no, de Alexia Rivas. La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ y ex concursante de ‘Supervivientes 2021’ decidió sentarse en el plató de ‘Viernes Deluxe’ para sincerarse como nunca. Debemos tener en cuenta que ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días por su amistad con Omar Sánchez. Y es que son muchas las personas que han asegurado que habían comenzado una relación sentimental. Un programa que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie. Nos tocará esperar al próximo viernes para ver si logran superarse, en todos los sentidos. ¡Esperemos que sí!