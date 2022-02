Este sábado se emite una nueva entrega de uno de los programas más esperados cada semana. Estamos hablando, cómo no, de ‘Sábado Deluxe’. Hace tan solo 7 días pudimos disfrutar de un programa presentado por Jorge Javier Vázquez que fue verdaderamente sorprendente, donde los diversos temas de la actualidad del mundo del corazón estuvieron presentes de principio a fin.

Por lo tanto, el pasado sábado 5 de febrero disfrutamos de un programa de ‘Sábado Deluxe’ bastante completo. No solamente pudimos disfrutar del testimonio de uno de los artistas más importantes de la última década como es Rafa del grupo La Unión, sino también fuimos partícipes de un PoliDeluxe muy especial.

En esta ocasión, Conchita puso a prueba a varias personas: Tom Brusse, Gianmarco, Kiko Matamoros y Alejandro Albalá. Los cuatro han dado a conocer informaciones de lo más contundentes sobre la ruptura de Omar Sánchez y Anabel Pantoja, por lo que era el momento más que perfecto para demostrar si decían la verdad.

La verdad sobre la ruptura de Omar y Anabel a punto de salir a la luz… ESTA NOCHE 💣 #multipoliruptura pic.twitter.com/KeW8r6kJEm — Deluxe (@DeluxeSabado) February 5, 2022

El invitado especial de este sábado

Teníamos muchas ganas de saber quién sería el invitado bomba del programa de este sábado 12 de febrero. Finalmente, el equipo de ‘Sábado Deluxe’ lo ha confirmado a través de sus redes sociales. Estamos ante un rostro conocido de la televisión que, desde luego, siempre nos encanta ver en este plató.

Estamos hablando de Millán Salcedo. Se trata de uno de los humoristas más queridos de nuestro país. En el vídeo con el que se promocionaba esta entrevista de ‘Sábado Deluxe’, se recogieron algunos titulares que Millán ha dicho en anteriores entrevistas: “Sin sentido del humor no se puede respirar”; “Yo le he visto las orejas al lobo. Fue un ataque epiléptico. A todos nos pasan cosas” o, incluso, “Me han quitado la sal, me llamo Millán Cedo, Cedo”.

Lo cierto es que los últimos años de Millán Salcedo han sido un tanto complicados a nivel personal pero, afortunadamente, ha sabido sobreponerse a cualquier adversidad. Por ese mismo motivo, esta entrevista en ‘Sábado Deluxe’ nos aportará muchos más datos de todo lo que ha ocurrido en su vida en los últimos meses pero, sobre todo, ofrecerá detalles de aquellos proyectos que están por venir. ¡Qué gran invitado para este sábado! No te pierdas el nuevo programa de ‘Sábado Deluxe’ el próximo sábado, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.