‘Sábado Deluxe’ continuará esta noche con analizando la última hora del tsunami que está viviendo la familia Pantoja en los últimos días. Tras el fallecimiento de doña Ana, será Magdalena Clavero, su hermana, la invitada del programa que promete cargar contra su famila.

Magadalena era una auténtica desconocida hasta hace solo unos meses, pero saltó a los medios gracias a ‘Cantora: herencia envenenada’. En el programa denunció que Isabel Pantoja le impedía desde hace dos años ver a su hermana.

Sus peores temores se terminaron cumpliendo, ya que no pudo despedirse de ella antes de su fallecimiento, algo que ocurrió el pasado 29 de septiembre. El hermetismo con el que han llevado la enfermedad y el último adiós a su madre Isabel y Agustín Pantoja centrarán las críticas.

En una entrevista previa, la cadena emite unas declaraciones en las que explica que nadie fue avisado del trágico final, incluso otros de sus hijos: «Si no llega a ser por mí, Bernardo está en su casa sin saber que su madre estaba muerta».

Bernardo Pantoja es el padre de Anabel, que no estuvo presente en la boda de su hija celebrada este viernes por todo lo alto en la isla de La Graciosa. Tampoco pudo ver a su hija, que decidió acudir directamente a Cantora para mostrar su apoyo a su tía Isabel.

La invitada de ‘Sábado Deluxe’ asegura que la influencer «no le ha dado ni el pésame al padre». Sobre el enlace, también parece muy molesto, ya que explica que «al principio estaba muy, muy, muy cabreado» por no poder asistir, ya que su intención era ser el padrino.

¡BOMBA! 💣 Magdalena, la hermana de Doña Ana esta MUY enfadada porque no le dejaron su sitio. Mañana, en #SabadoDeluxe pic.twitter.com/pUqNLVOk0V — Deluxe (@DeluxeSabado) October 1, 2021

Pero las acusaciones de Magdalena Clavero no acaban ahí, ya que también asegura que Bernardo Pantoja no conoce a Omar, el marido de su hija. «No se lo han presentado», algo que ha provocado su disgusto y que haya decidido no acudir.

«Si la hija se hubiera preocupado en llevarlo, claro que sí que hubiera ido, aunque fuese en un helicóptero», decía muy molesta.