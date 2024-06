Rubén Torres sorprende con una inesperada queja a ‘Supervivientes 2024’: «Me habéis sacado»

Rubén Torres ha demostrado, durante estos tres últimos meses de concurso, que está dispuesto a hacer lo mejor que pueda en las pruebas. A estas alturas del reality, ser líder es una ventaja de gran magnitud. Pues, nadie quiere someterse a las nominaciones semanales.

De esta manera, y tras la salida de Aurah Ruiz como expulsada de la semana, los participantes tuvieron que someterse a la prueba de líder. Sin embargo, en esta ocasión, Rubén Torres y Miri fueron descalificados por incumplir el reglamento del juego.

Posteriormente, cuando llegó el momento de las nominaciones, Jorge Javier Vázquez le contó al concursante que no podía nominara a Gorka y Blanca Manchón porque habían empatado como líderes de grupo. Por ello, y lejos de quedarse callado, el bombero manifestó su queja al equipo de Supervivientes 2024.

«Ahí tendría que estar yo, pero me han sacado», manifestó. «Soy competitivo», añadió como excusa. Para que no hubiese ningún tipo de problemas y todo quedase zanjado, el presentador catalán le recordó el motivo de su descalificación. «Has pisado el agua», le dijo.

«He rozado el agua, pero no he apoyado el pie, como han dicho», se quejó. Rubén Torres tenía su opinión de lo sucedido y no compartía la misma percepción que el equipo del programa, pero optó por desistir de la pelea. «Está muy bien que seas competitivo», le animó Jorge Javier Vázquez.

La nominación de Rubén Torres en Supervivientes 2024

Tras quejarse con la organización del concurso, el concursante procedió a dar el nombre de su nominado. De esta manera, Rubén Torres ha nominado a Miri, al igual que Pedro García Aguado y Arkano. «La veo que no es tan auténtica como dice ser y a estas alturas no me gusta», explicó.

Pero, el bombero no se libró de las nominaciones semanales. Su mayor miedo se hizo realidad y fue nominado por sus compañeros. Junto a él, Marieta y Miri se disputan su permanencia en el reality durante los próximos días. Pero, la chef no pudo evitar molestarse con sus compañeros al ver que la volvían a tachar de estratega.

«Estoy hasta el coño de que me llame estratega», aseguró Miri. Fue entonces cuando llegó el turno de los nominados de los líderes. Así pues, Gorka y Blanca Manchón nominaron directamente a Marieta y Arkano. Una situación que dejó libre a Pedro García Aguado, quien se mostró muy feliz de estar invicto una semana más. «Se lo merece», señaló Gorka.

Por lo tanto, los nominados de la semana son claros. Torres, Miri, Marieta y Arkano se disputan su paso por el concurso durante los próximos días. Una lucha de titanes donde el expulsado se quedará a las puertas de la gran final del programa. ¿Quién será? ¡Lo descubriremos en cuestión de días!