Rosa Benito aclara su futuro con Amador Mohedano tras su beso

La reconciliación de Rosa Benito y Amador Mohedano en el plató de Déjate Querer sigue dando mucho que hablar después de que España se paralizase durante una horas después de su sonado beso.. Dos días después, la cuñada de Rocío Jurado aclara su relación con su exmarido en Ya es mediodía.

Todos pensaron enseguida en una reconciliación y en un posible regreso de la pareja, por lo que la colaboradora tuvo mucho de lo que hablar en su programa. «Yo me quedo con esto, para mí fue precioso el momento con Toñi…», comenzaba.

La andaluza hizo memoria y recordó los bonitos momentos que pasaron en pareja, especialmente al comienzo de su relación, cuando se conocieron en el camerido de la cantante. «Amador se ha llegado a venir a Alicante con un Dodge e iba y volvía, las locuras del amor», dice con una sonrisa.

Pese a los buenos momentos, no olvida que durante una etapa Amador se encargó de hacerle la vida imposible, por lo que llegar a perdonar no ha sido fácil: «Para llegar a ese momento, que una tiene seguridad, se le ha ido el odio, el rencor, el dolor…».

«Yo solo tengo para él cariño, es el padre de mis hijos y me da pena perdernos cosas por no estar juntos… para llegar ahí he pasado tantas batallas», aseguraba en Ya es mediodía. Estas palabras abrían la puerta a que confirmase su vuelta, pero no ha sido así.

«Como el pasado no lo puedes cambiar por lo menos quiero cambiar un poquito el futuro y el presente. Es el padre de mis hijos y es lo más bonito que yo he tenido…siempre he dicho que Amador era más importante que mis hijos, era mi ilusión…», decía desde el cariño.

Amador Mohedano y Rosa Benito terminan su encuentro con un beso que define el futuro #AmadorMohedano #RosaBenito -Fuente: Telecinco pic.twitter.com/TR3fh3pk9p — Espectáculos España (@EsEspectaculos) June 26, 2022

Pese a todo, Rosa Benito cierra la puerta a volver como pareja: «El beso que le doy es un beso de cariño, de aquí estoy para lo que quieras, de reconocimiento y de que a partir de ahora, si Dios quiere y la Virgen de Regla, sea todo más bonito».