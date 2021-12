El pasado miércoles 29 de diciembre, Rocío Flores acudió a ‘El programa de Ana Rosa’ como colaboradora. Entre otras cuestiones, la joven ha confesado que no ha pasado las fiestas navideñas con su padre, pero que la familia sí se juntó para celebrar el cumpleaños de su hermana pequeña, Lola.

Es más que evidente que la familia Flores no ha pasado el mejor de los años. Al fin y al cabo, se han visto involucrados en un gran número de polémicas a raíz de la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Lejos de que todo quede ahí, hace tan solo unos meses se confirmó la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, algo que puso en jaque a toda la familia.

Por lo tanto, ante las preguntas realizadas por los colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’, Rocío Flores ha contado lo que estas fiestas suponen para ella: “Normalmente las suelo disfrutar bastante, pero hay partes que me faltan”. Aun así, sí que ha reconocido que “siempre me ha gustado celebrar la Navidad”.

Por si fuera poco, la hija de Antonio David Flores ha asegurado que “me he acostumbrado a las ausencias”. A pesar de todo, Rocío Flores sí que ha dejado claro que ha hablado con su tía Gloria Camila: “Me iba a ir un par de días con ella pero creo que lo voy a tener que dejar para más adelante”.

Los compañeros de Rocío quisieron saber más detalles sobre con quién pasó la Nochebuena y Navidad. Para no incidir mucho en el asunto, la joven se mostró de lo más contundente: “Las he pasado bien y no he cenado en casa de mi padre”. De esta manera, dejaba claro que no iba a dar más detalles al respecto.

Y es que ha vuelto a incidir en que quiere mantenerse al margen de los planes que puedan tener Antonio David Flores y Olga Moreno, por lo que no quiere pronunciarse sobre si ellos cenaron o no juntos en estas fiestas navideñas. Aun así, sí que se ha sincerado sobre el motivo por el que no ha estado junto a su padre: “No he pasado la Navidad con ellos porque me ha tocado pasarla en otro sitio”. Aun así, desvela su gran deseo: “Ojalá siga la familia unida”.