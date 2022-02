Rocío Flores está completamente rota. Los últimos acontecimientos familiares, especiales de televisión en los que su madre, Rocío Carrasco, ha aparecido y las declaraciones de esta, han hecho que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ tome una drástica decisión.

A pesar de que Rocío Flores siempre había mostrado su intención de reconciliarse algún día con su madre, este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’ ha cerrado completamente la puerta a que esa reconciliación se produzca.

De esta forma, sin poder evitar las lágrimas, Rocío comenzó su intervención asegurando que le hubiera gustado que su madre la apartase de las polémicas mucho antes, «desde el minuto cero que empezó el documental».

Rocío Flores rompe a llorar durante el directo: «Por mi parte, la puerta continúa cerrada. Lo de ayer no cambia nada» #AR17F https://t.co/4LV53RDe79 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) February 17, 2022

«Lo de ayer no cambia las cosas con mi madre. Lo hecho, hecho está», explicó la joven, sobre la intención de Rocío Carrasco de dejarla a un lado, pues quería evitar hacerle más daño. Además, Rocío Flores señaló que la puerta con su madre está totalmente cerrada.

«La parte positiva es que, si al fin se logra tanto por parte de ella como por el resto de personas, se me deje respirar, pues ya está», añadió. «Me veo sometida a mucha presión. Ya he tocado fondo. Respeto lo que cada persona haga y también me gustaría que se me respetase a mí».

Finalmente, tras los consejos de sus compañeros, Rocío Flores explicó que “necesito mi tiempo, recomponerme y pensar en mí y en mi salud, sobre todo», y que ahora mismo “sufro por mí, pero tengo dos hermanos que me duelen. Tengo una hermana de nueve años y me duelen muchas cosas por ellos», sentenció durante su intervención en el programa matinal de Telecinco.