La audiencia de ‘Supervivientes 2021’ decidió que Olga Moreno obtuviera una caja de cartas de sus familiares. La andaluza recibía esta gran noticia en los momentos donde peor se encontraba de ánimo. Y es que vivir en Playa Destierro sin el apoyo incondicional de su amiga Melyssa estaba pasando factura a la madrastra de Rocío Flores.

En el programa ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ hemos podido ver un pequeño adelanto de este momento. Entre otras cuestiones, observamos cómo Olga Moreno leía lo siguiente: “Hola Oa, soy tu niño”. Gianmarco y Tom Brusse, posteriormente, releían algo más: “A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca”. Esta última misiva era de Antonio David Flores.

Carlos Sobera quiso preguntar a Rocío Flores: “Esa frase es una frase que ha escrito él. Deberíais preguntarle porque a mí no me corresponde. Yo hablo y contesto sobre lo que hablo yo”, aseguró la hija de Rocío Carrasco. El presentador quiso ir más allá: “En cualquier caso, tiene una relación directa con la famosa frase que todos estamos pensando”.

“A ti te sobra lo que otras no han tenido” Luego dicen…si no paran de mencionar a Rocío Carrasco. Qué poca vergüenza! #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/KrpCa2rcVP — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 30, 2021

La actitud que ha mostrado Rocío Flores ha sorprendido, ya que no defendía el gesto de su padre Antonio David Flores. Al contrario, le daba la espalda. Muchos son los que han cuestionado la decisión del ex marido de Rocío Carrasco ya que podría afectar, de lleno, al paso de Olga Moreno por ‘Supervivientes’.

Carolina Sobe quiso criticar lo sucedido, haciéndoselo saber a Rocío Flores: “No entiendo que sabiendo tu padre qué situación hay fuera, le manda mensajes subliminales para que luego le afecte a ella en el concurso. O estamos concursando o estamos concursando y viviendo lo que hay fuera. Porque luego os quejáis…”

Es entonces cuando la nieta de Rocío Jurado, lejos de alterarse o cambiar de parecer, quiso mantenerse en su sitio: “Yo en ningún momento le he metido nada de fuera. Yo te comprendo perfectamente pero soy yo la que estoy aquí. No he metido nada de fuera y soy la primera persona que se ha quejado de que este programa le meta una frase de fuera”.