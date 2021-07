El pasado miércoles, Telecinco emitió una nueva entrega de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ presentado por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, pudimos ver un pequeño avance de lo que se podrá ver este jueves en la gala de Jorge Javier Vázquez. Es entonces cuando vimos que Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, podía disfrutar de una caja con cartas y objetos de familiares.

Una elección que quedó a cargo de la audiencia. Lejos de tratarse de mensajes de ánimo, el vídeo en cuestión mostraba a Tom Brusse leyendo una de esas cartas ante una Olga Moreno visiblemente emocionada. La concursante puede que no sea consciente del significado de las palabras que Antonio David Flores, su marido, le dedicó.

“A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca”, pudo leer Tom Brusse. Podría tratarse de nada más y nada menos que una referencia a ese “No tiene coño”, la frase de Rocío Carrasco en la docuserie que se hizo viral. Una frase que, sin ser consciente de ello, pronunció Olga Moreno en una prueba de recompensa.

“A ti te sobra lo que otras no han tenido” Luego dicen…si no paran de mencionar a Rocío Carrasco. Qué poca vergüenza! #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/KrpCa2rcVP — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 30, 2021

Rocío Flores se encontraba en plató, por lo que Carlos Sobera no dudó en preguntarle rápidamente. Ella, con una sonrisa, quiso desentenderse de las palabras de su padre. Por si fuera poco, preguntó si Olga Moreno se podría quedar con esa caja a largo plazo o si le darían todas las cartas, más allá de la de su padre.

“Hablo y contesto sobre lo que escribo yo. ¿Mi carta la vais a poner? Con eso me vale, gracias”, respondió, con cierto desdén, Rocío Flores. Carolina Sobe, defensora de Gianmarco Onestini, quiso opinar al respecto, afeando el gesto de poner en bandeja a Olga Moreno a que se le juzgue por cuestiones del exterior. Algo que la hija de Rocío Carrasco siempre ha criticado.

Carolina Sobe hundiendo a Antonio David por el mensaje subliminal que le ha mandado a Rocio Carrasco en la carta de Olga, MARAVILLOSA #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/aJSxZIZ3Qo — Salseo💫 (@TVSALSEO) June 30, 2021

La ex concursante de ‘Gran Hermano’ fue contundente: “Le manda mensajes subliminales para que luego le afecte a ella en el concurso. Luego os quejáis, pero Olga lo está haciendo divinamente para que le vengáis a meter cosas que ella se coma la cabeza y que el público se acuerde de la señora del traje fucsia”.

Rocío Flores no tardó en responder a Carolina Sobe: “Comprendo perfectamente tu argumento. Yo no he metido en ningún momento nada de fuera. Soy la primera que me he quejado de que metieran esa frase de fuera”. Lo que es un hecho es que ese gesto de Antonio David Flores, a corto plazo, podría afectar al paso de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’.