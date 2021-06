Tras finalizar la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ algunas de sus frases virales continúan en la retina de los telespectadores que han seguido el relato de Rocío Carrasco donde Antonio David Flores y su hija Rocío también han sido protagonistas. Pero en algunos de los episodios relatados en el documental, Olga Moreno también ha tenido su momento. Y uno de esos fue el “no tiene coño, no lo tiene”, que pronunció Rociíto al referirse al episodio que vivieron en los juzgados.

No lo tiene #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/OY3Wxz4yaG — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 12, 2021

La hija de la Jurado explicaba cómo había sido aquel encuentro en los tribunales durante la vista por la modificación de las medidas de la custodia de sus hijos. Con sus palabras negaba la versión que hasta ese momento habían ofrecido Antonio David y Olga: “Es mentira que ella se levante y me diga: ‘¿En serio no vas a saludar a tu hijo?’ No tiene coño. No lo tiene”.

Esta frase ha vuelto a estar de actualidad gracias a ‘Supervivientes’ y a una de sus pruebas semanales. Los concursantes han leído cinco posibles expresiones que habían dicho sus compañeros sobre ellos. De las cinco opciones debían elegir dos. Si estas eran correctas, recibirían una recompensa, si una era verdadera y otra no se quedarían como estaban, y si las dos eran incorrectas, recibirían un castigo.

Llegado el turno de Olga Moreno, ha tenido que leer en voz alta la frase dicha por Rocío Carrasco. La concursante, tras leerla en voz alta ha comenzado a reírse, al mismo tiempo que las redes estallaban entre aplausos a la organización. Y aunque esta oración no ha sido una de las elegidas, la participante ha conseguido llevarse un pepito de ternera al acertar lo que han dicho de ella el resto de robinsones: “está siempre a la defensiva” y “me veo en la final con ella”.

Una hamburguesa, un castigo y un empate

La mujer de Antonio David Flores no ha sido la única que ha estado acertada a la hora de adivinar lo que han comentado sus compañeros. Alejandro Albalá también ha estado diestro en sus averiguaciones y ha obtenido una suculenta hamburguesa.

La complicidad que han tenido durante su relación de pareja parece que aún sigue intacta, hasta el punto que, Tom Brusse y Melyssa Pinto solo acertaron una frase cada uno. Por lo que pasaron por la prueba sin pena ni gloria. Todo lo contrario a Gianmarco que, al no acertar ninguna, se enfrentó a la ruleta de los castigos, por lo que estará sin comer caliente durante una semana.

Lágrimas y fiesta en Playa Destierro

Lola y Palito Dominguín han acogido a Omar Sánchez esta semana tras su expulsión. A pesar de su situación los tres disfrutaron de una divertida fiesta a ritmo de ‘Camela’ con atrezzo hawaiano incluido. Eso sí, antes del improvisado sarao, la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ vivió una auténtica montaña rusa de emociones. Todo porque gracias a una videollamada con su madre, Lola supo que su perro Horus la recuerda al verla por la tele: “Reconoce tu voz y mueve la cabecita”, le confesó su progenitora provocando un sentido llanto en la superviviente.