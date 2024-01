Rocío Carrasco y Terelu Campos protagonizan un pique en ‘Bake off: famosos al horno’: «Pues es una cerdita»

El pasado jueves 11 de enero pudimos disfrutar del primer programa de Bake off: famosos al horno en La 1 de Televisión Española. En esta nueva edición, contamos con grandes rostros conocidos como son Rocío Carrasco, Terelu Campos, Alba Carrillo, Blas Cantó, Marc Clotet, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Julio Iglesias Jr, Yolanda Ramos, Blas Cantó, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol y Manolo Sarriá.

Nada más situarse en sus respectivas cocinas, Rocío Carrasco quiso dejar clara la especial relación que le une a Terelu Campos, su compañera en Bake off: famosos al horno: «Es mi hermana pequeña, de tamaño, no de edad». En un momento dado, Paula Vázquez quiso dar la bienvenida a todos los participantes. Es entonces cuando se dirigió a la hija de Rocío Jurado.

«Rocío Carrasco, me parece a mí que el delantal es para ti casi un uniforme. ¿Sí o no?», comenzó diciendo la presentadora. «A mí me gusta cocinar», respondió la concursante. Fue entonces cuando Terelu Campos aprovechó la oportunidad para lanzar un curioso dardo envenenado a la que considera como una hermana: «Oye, ¡a mí nunca me has hecho de comer!».

Acto seguido, la hija de María Teresa Campos añadió algo más: «La que te ha hecho de comer toda la vida he sido yo». Como era de esperar, y para echar más leña al fuego, Alba Carrillo no tardó en hablar: «¡Pues a mí sí que me ha cocinado!». «¡Mira la otra!», exclamó Rocío Carrasco, mientras Terelu volvió a pronunciarse: «Pues es una cerdita».

«Te he dicho 1.500 veces que vinieras a mi casa a comer», recalcó la hija de Pedro Carrasco. Acto seguido, Alba Carrillo aprovechó la oportunidad para dejar algo muy claro: «Yo aquí no tengo amigas. A Rocío ya se lo he dicho, nos veremos cuando acabe esto». Fue entonces cuando Rocío hizo la siguiente pregunta: «¿Está en stand by nuestra relación?». Su amiga fue contundente: «Yo no me caso con nadie». Carrasco fue más allá: «Escúchame, ¡pues aquí te espero!». Estamos seguros de que las tres concursantes de Bake off: famosos al horno nos van a dar grandísimos momentos.