Rocío Carrasco ha vuelto a ser protagonista. Recientemente supimos que Rocío Flores había demandado a La Fábrica de la Tele por “invasión a su intimidad personal y familiar” al hacer pública la sentencia la agresión que se produjo en el año 2012. Tanto es así que los fundadores de la productora acudirán al Juzgado de Instrucción Número 38 de Plaza Castilla de Madrid el próximo 21 de octubre.

Así pues, tras la información compartida por los compañeros de La Razón, queda confirmado que la hija de Antonio David Flores ha querido seguir los pasos de su padre en cuanto a demandas se refiere. Esto sucedió en el mes de mayo, semanas después de la emisión de la entrega de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ donde Carrasco hablaba de este duro episodio de su vida.

Después de darse a conocer esta noticia, Rosario Mohedano, hija de Rosa Benito y prima de Rocío Carrasco, no ha dudado un solo segundo en utilizar sus redes sociales para dar a conocer su opinión. La cantante escribía lo siguiente en su perfil de Twitter: “¿También por lo penal? Vamos, que no todo vale”.

Mientras nosotros les sentamos en un juzgado por lo penal otras los sientan en su casa para cenar .https://t.co/ZnfiW2VN4a — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) October 11, 2021

Lo que nadie esperaba es que Chayo Mohedano iba a aprovechar la ocasión para lanzar un dardo envenenado a su prima: “Mientras nosotros les sentamos en un juzgado por lo penal, otras los sientan en su casa para cenar”. Un comentario que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido entre los seguidores de Rocío Carrasco.

Y es que son muchos los que creen que ha sido una forma de dar un toque de atención a la protagonista de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ por la relación que actualmente mantiene con La Fábrica de la Tele y el programa ‘Sálvame’. Con el fin de aclarar sus palabras, Rosario Mohedano fue más allá.

“Es cierto que no hay más ciego que el que no quiere ver. Mi condena es para ‘La Fábrica de la Tele’, por eso mismo, porque sé muchísimas cosas y todos los delitos que han hecho y consentido durante 25 años”, aseguró. Además, añadió: “Que no se os olvide que mi prima demandó y les quitó las demandas, pero tenían muchas”.