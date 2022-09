Rocío Carrasco da a conocer las continuas llamadas de Rosa Benito para este fin

Rocío Carrasco se ha vuelto a sincerar en el nuevo capítulo de En el nombre de Rocío. La hija de Rocío Jurado ha revelado las llamadas desesperadas que recibió por parte de Rosa Benito para que retuviese a su tío, Amador Mohedano en Chipiona.

De esta forma, ha contado lo que vivió con Rosa Benito cuando Amador Mohedano dejó de estar vinculado al Museo de Rocío Jurado en Chipiona. Un museo en el que hubo muchas irregularidades, y del que Rocío Carrasco salió mal parada sin tener la culpa de nada.

«Mientras todas estas irregularidades se están cometiendo en el Museo, lo único que sé es que de cara al público la culpable soy yo”, explica Rocío en el último capítulo de su docuserie para Mitele Plus.

16 años después del fallecimiento de Rocío Jurado, y tras muchos desencuentros familiares, la chipionera ya tiene un museo en la localidad que la vio nacer ✨ Los detalles, en la nueva entrega de #EnElNombreDeRocío, SOLO en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 🚀https://t.co/T7Q8q3sl0Y pic.twitter.com/RoB0oWFZjo — mitele plus (@miteleplus) August 31, 2022

“Yo no le puedo decir al alcalde nada, tú haz lo que tengas que hacer y me dijo, Rocío le voy a decir que no vuelva”, afirma Rocío Carrasco en el nuevo capítulo. Y añade: “Cuando a Amador le echan del museo, Rosa me llama desesperadamente. Que por favor que yo tengo que hacer que Amado este en el museo y así ella se garantice que Amador se quede en Chipiona porque Rosa no quería ni muerta que Amador volviese a Madrid”.

“Ella tenía los conflictos que tenía”, apunta Rocío Carrasco. Y añade que: “Rosa no me puede hacer responsable de que haya echado a Amador, ni de que yo soy responsable de que Amador volviese a Madrid y le diese por saco a ella”, zanja Rocío Carrasco con contundencia.

“Yo no iba a vincular el nombre de Rocío Jurado con absolutamente nada que no estuviese dentro de la legalidad”, explica Rocío Carrasco, de esta manera, hasta que no fuera todo investigado todo bien, la heredera de la cantante no quería firmar un convenio de colaboración.