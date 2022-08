Rocío Carrasco da detalles de la última y tensa conversación con Gloria Camila

Rocío Carrasco se ha vuelto a sincerar una vez más. La hija de Rocío Jurado ha querido narrar la última vez que habló con su hermana Gloria Camila y la situación que ambas vivieron, durante el último episodio emitido de En el nombre de Rocío en mitelePLUS.

Una conversación que vino propiciada por la presentación del sello que Correos dedicó en su día a Rocío Jurado. “Yo llamo a José y le digo el día que es la presentación del sello y que me gustaría que fueras y que se lo diese a Gloria Camila y José Fernando para que fueran”, explica Rocío.

Una llamada cordial con el torero, que sin embargo supuso un giro radical para Gloria Camila, debido a que la joven levantó el teléfono para hablar con su hermana y, a partir de ese momento la relación se rompió entre ellas.

16 años después del fallecimiento de Rocío Jurado, y tras muchos desencuentros familiares, la chipionera ya tiene un museo en la localidad que la vio nacer ✨ Los detalles, en la nueva entrega de #EnElNombreDeRocío, SOLO en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 🚀https://t.co/T7Q8q3sl0Y pic.twitter.com/RoB0oWFZjo — mitele plus (@miteleplus) August 31, 2022

“Le digo a José que es su madre y que deben estar, que es una cosa muy bonita y que el hecho de que yo no hable con ella no significa que ella no puede disfrutar de ese día que para mí era muy importante”, explica Rocío debido a que quería que Gloria y José Fernando estuvieran en la presentación.

“Esos días me llama Gloria Camila por teléfono”, explica Rocío Carrasco. “Yo tengo la sensación, puedo asegurar casi al cien por cien, que ella esa conversación la está teniendo conmigo en manos libres, que hay alguien escuchando o bien que se está grabando”, explica.

Al parecer, Gloria Camila empezó a gritarle: “Tú lo que tienes que hacer es si quieres que vaya me llamas a mí porque yo ya soy mayorcita!”, le gritaba, «Ella hace una llamada muy desagradable, muy subida de tono, chillando y que yo considero que o está escuchando alguien o está siendo grabada”, señaló Rocío. “Entonces mi contestación es ‘venga cariño no te pongas así’, le dije, ‘estás invitada de todas maneras’ y le colgué el teléfono”, siendo la última vez que hablaron las dos hermanas.