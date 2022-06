Rocío Carrasco, contundente contra quienes critican su participación en ‘Sálvame Mediafest’

Rocío Carrasco, inevitablemente, se ha convertido en una de las protagonistas de Sálvame. Y todo por la pillada de Lydia Lozano que, fuera de cámaras, llegó a decir lo siguiente sobre la hija de Pedro Carrasco y Rocío Carrasco: “¿Qué pinta esta tía aquí?”. A pesar del revuelo que se ha generado, la protagonista de En el nombre de Rocío se ha defendido y, además, ha querido quitar hierro al asunto.

“En el fondo, me ha hecho gracia porque me parece algo infantil”, comenzó diciendo Rocío Carrasco en el programa de las tardes de Telecinco. “Lydia tiene derecho a querer compartir o no querer compartir, o a considerarme o no”, añadió. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá:

“Si considera el programa por Sálvame, yo hoy por hoy aquí no soy su compañera. Pero si el término compañera se extiende a empresa y cadena, sí que lo soy”, dejó claro. De esta manera, Rocío Carrasco defendía públicamente su participación en Sálvame Mediafest, así como las diversas intervenciones televisivas que está realizando en Telecinco.

La periodista, desconsolada, abandona el plató y amenaza con no estar en el #SálvameMediafest2 😱 https://t.co/rLsXUOup1c — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 29, 2022

Por si fuera poco, la madre de Rocío Flores no tardó en rematar su discurso de esta manera: “Ella puede tener su opinión y decir lo que considere. A mí la verdad es que me importa bastante poco”. Además, recalcó que no tiene ningún tipo de problema con Lydia Lozano: “Yo cuando ella entra ayer en temas legales… Los temas legales es la única forma en la que nos hemos podido defender de cosas que no son verdad y ella ha dicho. Pero quitando eso, no tengo ningún problema”.

Aprovechando la situación, Carrasco recordó las disculpas de Lydia Lozano hace casi un año: “Es mucho más válido la actitud que el pedirle perdón a alguien. Mucho más significativo la demostración que el mero hecho de pedir perdón”. A pesar de todo, lo cierto es que la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado hizo saber a sus compañeros que tenía muchísimas ganas de volver a subirse al escenario de Sálvame Mediafest.

Hace poco más de una semana, lo hizo para actuar con Henry Méndez. Rocío Carrasco llegó al cartel de casualidad, para sustituir a Chelo García Cortés quien aún se encontraba convaleciente. Tal fue el éxito que cosechó que también aceptó participar en esta segunda noche, en esta ocasión junto al cantante Rasel. ¡Y disfrutó muchísimo de la experiencia!