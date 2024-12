Robbie Williams, en ‘El Hormiguero’: «Con 21 años era alcohólico, drogadicto y debía 300.000 libras»

El Hormiguero ha abierto una nueva semana de invitados en la que los nombres internacionales llenarán el plató en los próximos días, siendo el cantante Robbie Williams el primero en acudir al programa. El británico están en plena promoción de Better Man, la película sobre su vida que se podrá ver a partir del día uno de enero de 2025 en cines y que cuenta su vida, desde que comenzó a ser un apasionado de la música, su triunfo con el grupo Take That, su carrera en solitario y los malo momentos que ha pasado por culpa de sus adicciones. Su papel está interpretado por un mono, que vive el ascenso y su caída en el mundo de la música y también en su vida personal.

El invitado ha querido explicar parte de lo que se podrá ver en las pantallas y que los espectadores descubrirán. «Bueno, la verdad es que he tenido una vida muy intensa y muy inusual desde que a los 16 años alcancé la fama y he tenido que gestionar eso desde entonces. Con adicciones a las drogas, malos amigos, malas compañías, malos representantes, compañías discográficas raras, malas decisiones, con amor, sin amor, sin autoestima, odiándome a mí mismo, con una vida interior bastante complicada… Yo creo que todos somos personas y queremos ser vistos, queremos ser oídos y queremos que nos quieran, básicamente, esa es la historia que cuenta la película, un ser humano que quiere que le quieran y que le vean», así han resumido su vida en pocas palabras. Motos también ha querido saber la razón por la que un mono es el encargado de hacer su papel y no una persona de carne y hueso. «Creo que a los seres humanos se nos ha olvidado que básicamente somos animales. Entonces, que yo salga en la película como un mono es para recordar a todo el mundo que en realidad somos animales», asegura.

Pese a que contado de esta manera puede parecer una película muy loca, Williams avisa de que también hay hueco para las emociones. «Espero que conmueva al público porque los primeros 45 minutos de la película soy un gamberro y parece muy divertido todo, aunque el resto de la película es como Trainspotting, pero combinado con un montón de ansiedad y depresión para la generación tiktoker. Luego hay otra gente que ha visto la película y que ha llorado bastante, pero creo que lloran de forma positiva, no negativa», asegura.

Robbie ha recordado que tras unos años como ídolo adolescente gracias a Take That, se marchó del grupo siendo millonario, aunque no todo fue bueno. «Acabé con una deuda de 300.000 libras. La historia es muy larga, pero cuando me fui de Take That tenía 1,2 millones de libras. Después llevé a juicio a mi compañía discográfica y tuve que pagar 1,5 millones de libras. Así que cuando tenía 21 años era alcohólico, drogadicto y debía 300.000 libras», ha explicado.

Pablo Motos pide perdón a Robbie Williams en directo: «No lo volveré a hacer»

Durante la entrevista se ha recordado una actuación del cantante en el mítico Royal Albert Hall, en la que canta My way, una parte importante de su vida y que también sale en su película, por eso se ha emitido un vídeo de aquel momento. Pese a que es una de sus mejores actuaciones, al invitado no le ha traído buenos recuerdos.

«Si nos sentáramos y te hiciera mirar uno de los mejores momentos de una entrevista que hayas hecho, ¿cómo te sentirías? ¿Te gustaría verlo o te sentirías raro?», le ha preguntado el cantante a Motos, algo que nadie, hasta el presentador, ha entendido en un primer momento.

Lo cierto es que para el artista es un recuerdo agridulce, ya que pese a que es una de sus mejores actuaciones, en realidad estaba en un muy mal momento. «Fue una de las mejores actuaciones de mi vida, pero, cuando me fui a casa, no sentía más que tristeza», ha explicado.

El valenciano ha dejado claro que ha tenido suerte de no preguntarle cómo se sentía, una pregunta habitual en este tipo de recuerdos, porque entonces hubiera terminado de meter la pata: «Menos mal que me he saltado esa pregunta», ha respirado aliviado antes de hacerle una promesa a su invitado: «No lo volveré a hacer».