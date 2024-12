¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados que visitan a Pablo Motos esta semana

Diciembre arranca por todo lo alto en El Hormiguero y lo hace con tres semanas para despedirse de los espectadores antes de tomarse unas merecidas vacaciones, como hace cada año. Como es tradición desde hace 10 años, Cristina Pedroche será la última invitada del año en la que será su última entrevista antes de las Campanadas de Antena 3, pero el programa ha preparado un principio de mes lleno de estrellas internacionales.

Robbie Williams llega el lunes al programa

El cantante británico Robbie acude al programa para presentar su película biográfica Better Man, que se estrenará en cines el próximo 1 de enero. Se trata de un proyecto muy especial, donde el papel de Williams lo interpreta un mono, que está basado en la historia real del ascenso meteórico, caída dramática e increíble resurgir de la superestrella británica del pop.

Eddie Redmayne y Úrsula Corberó se sientan en El Hormiguero

Las dos estrellas internacionales presentarán la nueva serie que protagonizan, titulada Chacal (The Day of the Jackal), y que se podrá ver en la plataforma SkyShowtime desde el próximo 6 de diciembre. En esta ficción, El Chacal (Redmayne), es un escurridizo y solitario asesino que es perseguido por una agente británica. Su vida parece normal junto a Nuria (papel que interpreta Corberó), quien desconoce por completo quién es su pareja en realidad.

Aaron Taylor-Johnson debuta en El Hormiguero

Más actores internacionales, en este caso es la estrella británica que acude ante el estreno de Kraven: the Hunter, la nueva película que protagoniza y que se estrena en cines el próximo 13 de diciembre. Es una historia de acción sobre el origen de uno de los más icónicos villanos del universo Marvel.

En su palmarés está un Globo de Oro por su papel en Animales Nocturnos, además de que Taylor-Johnson ha intervenido en otros éxitos internacionales como Bullet Train, Vengadores: la era de Ultrón o Tenet.

Dabiz Muñoz cierra la semana

Su nombre es uno de los más importantes del mundo de la cocina desde hace años, tanto que durante tres años consecutivos ha sido elegido cocinero número 1 del mundo en los premios The Best Chef Awards, aunque en 2024 ha perdido el trono.

Para celebrar esta gran carrera, en la que su mujer Cristina Pedroche colabora como socia de sus restaurante, Muñoz estrenará el próximo 20 de diciembre la serie titulada UniverXO Dabiz.

La serie explora los temores y anhelos de Dabiz y muestra el examen al que él mismo se somete cada día, mientras trata de decidir sobre el futuro de sus restaurantes. No es su primera serie, ya que en el año 2017 se emitió en Cuatro El Xef, una serie documental ambientada en la apertura de su primer restaurante en Londres.