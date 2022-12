Robbie Williams anuncia un tercer concierto en España en 2023

Robbie Williams actuará en España en tres ocasiones el próximo año. El artista británico anunció hace unas semanas las fechas de su nueva gira europea. Y para alegría de sus fans españoles, se ha confirmado una segunda y una tercera fecha en nuestro país.

Barcelona será una de sus paradas de la gira europea de Robbie Williams. La ciudad condal será el escenario español donde el artista británico llevará su nueva gira. Una gira que se presenta como una de las más esperadas del próximo año y en la que ahora se ha sumado una nueva fecha en Barcelona y otra en Madrid.

Este lunes salía a la luz el cartel con las primeras confirmaciones para el Mad Cool 2023. Y Robbie Williams se encuentra entre los artistas que encabezan el cartel del primer día del festival, tanto en la edición de Madrid como en la de Barcelona.

💥Welcome to Mad Cool 2023💥

See you on July 6-8Th in MADRID with @ChiliPeppers @lizzo @robbiewilliams @rinasawayama and many more 🤩 pic.twitter.com/6OF7u0YIg8

— Mad Cool Festival (@madcoolfestival) December 5, 2022