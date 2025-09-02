‘La Revuelta’: ¿cuándo empieza la nueva temporada del programa de David Broncano?

El pasado lunes 1 de septiembre, muchos fueron los programas de televisión que decidieron regresar a la rutina tras disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano. Un claro ejemplo lo encontramos en El Hormiguero, puesto que Pablo Motos ya empezó a recibir a los primeros invitados en el programa que se emite en Antena 3, como es el caso de Bertín Osborne y Sergio Ramos. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, muchos estaban más que convencidos de que tanto David Broncano como su equipo fuesen a hacer lo mismo, estrenar temporada el 1 de septiembre. Y todo debido, precisamente, a esa competencia que hay entre ambos proyectos para tratar de superarse y conseguir una mayor audiencia. Pero nada más lejos de la realidad, ya que tendremos que esperar unos cuantos días más para poder disfrutar de la primera entrega de la segunda temporada de La Revuelta en La 1 de Televisión Española.

Concretamente, hasta el lunes 8 de septiembre. Recordemos que el primer programa de este formato en TVE, hace un año, se estrenó el lunes 9 de septiembre. Por lo tanto, es evidente que continúan en la línea de lo que hicieron meses atrás. Pero no todo queda ahí, puesto que hay que tener en cuenta que el equipo de La Revuelta se despidió de su audiencia varias semanas después que El Hormiguero. Así pues, es un hecho que han querido seguir su ritmo y respetar sus tiempos, no dejándose llevar por las decisiones de sus principales competidores. Recordemos que en la franja horaria del Access prime time no solamente se emite el programa de Pablo Motos, sino también El Intermedio del El Gran Wyoming que, curiosamente, también comenzó la emisión de su nueva temporada el pasado lunes 1 de septiembre.

¿Qué cambios habrá para la segunda temporada de ‘La Revuelta’?

Por el momento, se sabe que una de las grandes novedades para esta nueva etapa va a ser dar mucho más protagonismo a Lalachus. La de Fuenlabrada contará con una sección propia, siguiendo el modelo de Jorge Ponce. Él, por su parte, continuará saliendo a la calle para hacer disfrutar a la audiencia con los retos que propone a los transeúntes de la Gran Vía madrileña.

Como es de esperar, no solamente ellos se mantienen en la segunda temporada de La Revuelta, sino también Grison y Ricardo Castella, que continuarán acompañando a David Broncano en cada entrega. Además, continuarán grabando los programas desde el mítico Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Lo que es un hecho es que, aunque tengan un gran reto por delante como es ser el principal competidor de El Hormiguero, estamos convencidos de que, para esta temporada, el equipo de La Revuelta seguirá en su misma línea: superarse a sí mismos y hacer disfrutar a la audiencia. ¡Ya queda menos para ese lunes 8 de septiembre!