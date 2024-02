‘La Resistencia’: Jorge López deja sin palabras a David Broncano con su actividad sexual

No es ningún secreto que La Resistencia, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado miércoles 7 de febrero, David Broncano recibió la visita de Jorge López, uno de los actores que más está dando de qué hablar por proyectos como Élite, exitosa serie de Netflix.

El chileno se pasó por La Resistencia y, entre otras cuestiones, quiso hablar de su país de origen. Pero, como no podía ser de otra manera, David Broncano no dudó un solo segundo en hacerle las preguntas clásicas del programa. Algo que provocó que el presentador se quedase verdaderamente impactado con sus respuestas, sobre todo la relativa a la actividad sexual.

Pero antes de llegar a ese punto, Jorge López quiso sincerarse sobre el dinero que, actualmente, tiene en el banco. Eso sí, no quiso decirlo él mismo en voz alta, sino que quiso mostrarle la pantalla de su teléfono móvil a David Broncano. Fue él quien se animó a hacer pública la cifra: 758 euros. «Pero hay más cuentas», comentó el presentador de La Resistencia, mientras el chileno prefirió obviar la cuestión.

𝐀𝐆𝐔𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄 ✊🏻🇨🇱

Aguanten todos nuestros hermanos chilenos.@jorgelopez_as visibiliza la situación que atraviesa el país

𝐃𝐄𝐒𝐀𝐅𝐈́𝐎 𝐋𝐄𝐕𝐀𝐍𝐓𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄

— La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 8, 2024

Acto seguido, Jorge López tuvo que responder a la pregunta que hacía referencia a la actividad sexual en los últimos 30 días. El invitado comenzó diciendo lo siguiente: «Este último tiempo como más de masturbación, he viajado muchísimo». Además, no tardó en reconocer algo más: «Yo soy fiel a eso (…) siempre está ahí. Seguro, confiable… No tengo que pedir Uber, salir».

David Broncano no tardó en dar la razón al actor chileno: «A veces, el traslado de pronto… ‘Oye, vente a casa’, y tú: ‘Madre mía, tengo que ir a Fuenlabrada’. Es un jaleo. Sin embargo, una paja y a dormir», aseguró, entre risas. Como era de esperar, ante ese comentario, el público allí presente arrancó a aplaudir.

— La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 8, 2024

Lejos de que todo quede ahí, Jorge López reconoció que tenía costumbre de hablarse a sí mismo mientras se masturbaba, pero dejó algo claro: «Soy más de finales». «Y al final ¿qué es? ¿Por Chile?», preguntó David Broncano, lo que provocó que tanto el invitado como el público estallasen a reír.

«La paja patriótica», añadió el presentador del programa de Movistar Plus+. Fue entonces cuando Jorge llegó a una conclusión: «Un día me la voy a hacer por Chile. Me voy a acordar de ti», a lo que Broncano respondió: «Hazte una por Chile, hazte una por Chile». El invitado fue más allá: «O por España, también». «Hazte dos», espetó el presentador.