‘La Resistencia’: David Bisbal conecta en directo con el programa para confirmar su visita

Los intentos de La Resistencia para llamar la atención de David Bisbal han dado sus frutos. Este miércoles, el artista almeriense conectó por sorpresa con el programa a través de una videollamada, para prometer a David Broncano que muy pronto visitará el programa.

«¿Cómo están los máquinas de La Resistencia, lo primero de todo?», comenzaba su intervención sorpresa David Bisbal en el programa de Movistar Plus+, mientras David Broncano se llevaba las manos a la cabeza y el público comenzaba a aplaudir.

«David, estoy sorprendido contigo, ¿tú sabes lo que has liado en las redes sociales?. Te he visto súper insistente conmigo, que si no quería ir al programa, que qué me pasa con La Resistencia… Me han mandado mensajes todos mis compañeros de Universal», afirmó el artista almeriense.

David Bisbal le preguntó directamente al presentador: «¿Quién te ha dicho que yo no quiero ir?», a lo que David Broncano le contestó: «Te invitábamos, te invitábamos y no venías. Y yo dije pues igual no quiere venir».

El artista almeriense explicó que «he estado celebrando mi vigésimo aniversario de Almería, he estado en el Teatro Albéniz, preparando el nuevo disco, el documental, estoy preparando la gira nueva». El presentador señaló: «Entonces… ¿Qué hacemos?».

«Me encanta cómo eres, me gusta mucho La Resistencia y que voy contigo a muerte. Os toca a vosotros poner la fecha para estar allí, así no podéis decir que no me gusta el programa. ¡Me encanta! Estaba esperando el momento perfecto», añadió David Bisbal.

David Broncano acto seguido le dijo: «Pues ven mañana», sin embargo el artista le dijo que tenía un viaje programado: «Vamos a organizar el encuentro y ahí estaré con todos vosotros. ¡Nos vemos pronto!», concluyó antes de terminar la videollamada.