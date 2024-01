‘La Resistencia’: Cristina Gutiérrez responde a la pregunta del sexo tras ganar el Dakar 2024

No es ningún secreto que La Resistencia se ha convertido en uno de los programas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 24 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega presentada por David Broncano. En esta ocasión, contaron con una nueva invitada de lujo: Cristina Gutiérrez.

La campeona del Dakar 2024 no dudó un solo segundo en aprovechar la oportunidad para visitar La Resistencia. Entre otras tantas cuestiones, la joven quiso sincerarse sobre cómo fue esta aventura que, desde luego, no solamente le ha marcado a nivel personal, sino también profesional.

Lejos de que todo quede ahí, y como suele ser habitual en La Resistencia, Cristina Gutiérrez tuvo que hacer frente a las preguntas clásicas del programa. La primera de ellas que decidió contestar fue la referente a la actividad sexual en los últimos 30 días. Ella intentó justificarse, en la medida de lo posible: «Tío, he estado en el Dakar».

🏆 𝐋𝐀 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐀𝐊𝐀𝐑. 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐆𝐔𝐓𝐈𝐄́𝐑𝐑𝐄𝐙 🏆 Historia del deporte. Historia de La Resistencia. Esta es tu casa, @crisgutierrez Ganes o no ganes. La número uno. Una di noi. pic.twitter.com/BbDJqxWqxT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2024

Por lo tanto, las cuentas no tardaron en salir: «cero» sexo de cualquier tipo en los últimos 30 días. La ganadora del Dakar 2024 acabó haciendo una valoración de su respuesta: «Súper triste». David Broncano se vio sorprendido que no hubiera sumado, ni tan siquiera, 0,2 puntos que correspondían a masturbación.

Fue entonces cuando Cristina Gutiérrez preguntó cuánta puntuación era el petting, a lo que el presentador respondió que era 0,8. Acto seguido, Broncano pudo imaginarse en los momentos donde había podido suceder: «Se te ha abierto una ventana ahí. Al ganar la primera etapa, con el título, al volver…»

En las duchas del Dakar se folla y se hace más petting más que en La isla de las tentaciones. #LaResistencia @crisgutierrez pic.twitter.com/IQcScroKP5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2024

Lejos de que todo quede ahí, la invitada a La Resistencia tuvo que responder a la otra de las preguntas clásicas del programa, que era la referente al dinero en el banco. Al haber conseguido la victoria en el Dakar 2024, el presentador tenía claro que la invitada había generado muchísimos ingresos.

A pesar de todo, la burgalesa le aclaró que nada más lejos de la realidad: «Estoy despegando ahora, no pagan por ganar». Para evitar que divagase y no diese una cifra concreta, el presentador fue contundente: «Da un dato, no distraigas». Tras pensarlo por unos segundos, Cristina Gutiérrez confirmó que, en su cuenta bancaria, había «cuatro ceros».

Un dato que no fue suficiente para Broncano, ya que quería que fuera más concreta. De esta forma, le pidió que diera un intervalo, por lo que la invitada de La Resistencia volvió a pronunciarse: «Entre 30.000 y 80.000 euros». Por lo tanto, aunque fue complicado, Gutiérrez acabó respondiendo con contundencia a las dos preguntas clásicas del programa.