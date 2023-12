‘La Resistencia’: Christian Nodal desvela el motivo de sus inexistentes relaciones sexuales

El pasado 14 de diciembre pudimos disfrutar de la última entrega de La Resistencia de esta semana. De esta forma, vimos que el invitado de la noche era nada más y nada menos que Christian Nodal, uno de los cantantes mexicanos más reconocidos en la industria musical en todo el mundo.

Como no podía ser de otra manera, durante su paso por La Resistencia, Christian Nodal respondió a las preguntas clásicas del programa. En cuanto a la cuestión del dinero en el banco y patrimonio, el artista se negó en rotundo en compartir una cifra. Eso sí, no tardó en hacer una propuesta de lo más concreta a David Broncano.

«¿Por qué no le preguntas a Siri el network de Christian Nodal? No quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren», espetó el cantante y compositor de 24 años. El presentador lo hizo, leyendo el resultado: «De acuerdo a sitios como IMDb o Forbes, el patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares».

Mírate a ver si la regla es de 40 o 60 días porque cambia la cosa pic.twitter.com/6Loc9ggET0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 15, 2023

Lejos de que todo quede ahí, el mexicano tuvo que responder a la segunda de las preguntas clásicas de La Resistencia, que era la de las relaciones sexuales. Fue entonces cuando el joven hizo una confesión: «Hace tres meses que nació mi hija. Tú sabes que hay una regla después del postparto de 60 días».

El público del programa de David Broncano le dejó claro que no se trataba de 60 días, sino de 40. Fue entonces cuando Ricardo Castella aprovechó la ocasión para pronunciarse: «Si te han dicho 60, cuidado ahí…», a lo que el presentador añadió: «Estás en barbecho». El invitado no entendió lo que dijo, por lo que lo explicó: «Es cuando el campo no puedes todavía cultivarlo y tienes que respetarlo un tiempo».

«Te tendremos que preguntar en la visita del año que viene», añadió Broncano. Fue entonces cuando Christian Nodal no tardó en hacer una promesa de lo más contundente, de cara a su próxima participación en el programa de Movistar Plus+: «Prometo ponerte orgulloso con la cantidad».