‘La Resistencia’: Laura Pausini sorprende con su original respuesta a la pregunta sexual

El pasado martes 21 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de La Resistencia presentado por David Broncano. En esta ocasión, la invitada fue Laura Pausini. La artista, recientemente, fue nombrada Mejor Persona del Año por los Latin Grammy. Un reconocimiento más que merecido por su larga y exitosa carrera musical.

La artista italiana regresó a La Resistencia cinco años después de su última visita. Recordemos que, por aquel entonces, Laura Pausini ya fue noticia al ser la persona que más dinero tenía de todas las que habían pasado, por aquel entonces, por el programa de Movistar Plus+. Eso sí, a lo largo de estos años, esa marca ha sido superada con creces.

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra forma, David Broncano aprovechó la oportunidad para hacer «una pregunta ‘molto íntima’ que tiene que ver con la cama», comenzó diciendo el presentador. Como era de esperar, la italiana no tardó en reaccionar: «¡La cama! ¿Pero qué quieres saber exactamente?».

Una questione molto intima che ha a che fare con il letto @LauraPausini pic.twitter.com/nEyr1MKWRF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 21, 2023

David Broncano continuó formulando la segunda de las preguntas clásicas de La Resistencia: «¿Cuántas veces…?». Ni tan siquiera terminó de hablar, cuando Laura Pausini quiso acabar la pregunta: «¿Cuántas veces hago el amor?». Acto seguido, la italiana no tardó en sincerarse al respecto:

«Me he casado en marzo después de 18 años de relación. Una no se casa si no fo**a», espetó. Además, añadió: «Imagínate, una que se ha casado en marzo no se ha relajado. Hay muchas encimeras». Fue entonces cuando David Broncano se animó a hacer la siguiente pregunta: «O sea, que vais fuertes, ¿no?».

De esta forma, la cantante quiso ir mucho más allá: «Además, estoy de luna de miel. Porque no tenemos tiempo de irnos de vacaciones y hemos elegido hacerlo en la gira. Cuenta todas las ciudades en las que cantamos y tienes el resultado», sentenció, ganándose el aplauso del público allí presente. ¡Es maravillosa!