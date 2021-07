Una noche más, ‘La Resistencia’ dio la bienvenida a uno de los últimos invitados de la temporada, siendo en esta ocasión la deportista Carolina Marín. La jugadora de bádminton acudió al programa para presentar su nuevo libro, ‘Puedo porque pienso que puedo’, el cual le regaló a David Broncano con una especial dedicatoria relacionada con su último encuentro hace tres años.

«Para mi amigo David, al que reviento jugando al bádminton, con todo mi cariño», le escribió. Recordemos que la última vez que Carolina acudió al espacio de Movistar+ se enfrentó contra el presentador en una partida de bádminton, una derrota que no le sentó nada bien a Broncano y que todavía no ha olvidado. Por ello, no es de extrañar que le pidiera la revancha definitiva, a pesar de que todavía la deportista se encuentra convaleciente de su lesión.

Creo que no ganaría a @CarolinaMarin ni con las dos rodillas tronchadas #LaResistencia https://t.co/YGadhbXWZY pic.twitter.com/hyEnoWFrU8 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 6, 2021

Carolina Marín sufrió el pasado 28 de mayo la rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda, lo que le hizo pasar por el quirófano. Motivo que le llevó acudir con muletas y una rodillera al programa. Sin embargo, eso no impidió el hecho de que la deportista aceptara el reto y se enfrentara nuevamente contra el presentador en una pista de bádminton improvisada.

Carolina se ha puesto la rodillera y a la pata coja se ha vuelto a enfrentar al presentador, quien al ver que estaba a punto de volver a ser derrotado no dudó en hacer trampas. «Campeona de ‘La Resistencia’. Coja, pero campeona», ha destacado la campeona olímpica antes de recibir una medalla de oro por su triunfo. Un reto superado por la campeona olímpica y que volvió a dejar a Broncano saboreando la derrota.