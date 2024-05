Broncano mete la pata con las preguntas clásicas de ‘La Resistencia’: «Un tema delicado ahora»

La Resistencia ha terminado su semana de invitados con la visita de Carolina Marín, una de las deportistas más exitosas de nuestro país gracias a que es una estrella del mundo del bádminton. En su entrevista no se ha librado de las preguntas clásicas del sexo y el dinero, pero han llegado en un momento inoportuno por parte de David Broncano.

Después de triunfar en los Juegos de Río de Janeiro, se prepara para afrontar una nueva aventura en París, donde intentará acrecentar su leyenda deportiva. Pese a que ha hablado de temas profesionales, lo más jugoso ha llegado cuando ha comentado temas personales.

Al llegar al momento de la pregunta sobre las relaciones sexuales durante los últimos 30 días, Marín ha desvelado que no está pasando un buen momento sentimental. «A ver, te cuento. He tenido una crisis, entonces… Está la cosa chunga», ha dicho dejando helado al presentador.

Tras dejar claro que no está siendo un drama y que se encuentra bien, el presentador ha presumido de haber conseguido hacer una pregunta periodística, algo que no es nada habitual. «Se puede hablar, no pasa nada. Como había crisis, he calculado poca cosa, la verdad», ha insistido la andaluza ante la preocupación que había en el plató.

Broncano, lejos de intentar dejar aparcado el tema, ha insistido en saber si no podía haber opción a que durante la última etapa tuviera más sexo para tener que hablar menos, pero no fue así. «Al contrario, yo me he alejado más», ha continuado Carolina.

Ante la evidente incomodidad, la invitada ha pedido que le explicasen de nuevo la forma de puntuar para poder hacer cálculos, momento en el que el conductor de La Resistencia ha añadido que tener relaciones sexuales de despedida sumaba dos puntos en vez de uno, pero ni por esas ha conseguido subirlas. «Esa es nueva», se reía Carolina. «He calculado, más o menos, entre tres y cuatro», ha dicho resignada.

Carolina Marín desvela en La Resistencia cuánto dinero tiene en total

Esta ha sido otra de las preguntas más esperadas de la noche, ya que la deportista está en la élite de su disciplina desde hace años y ha conseguido numerosos contratos publicitarios. Es por eso que muchos esperaban un dato en concreto muy grande.

Antes de contarlo, ha dejado claro que tiene mucho de ese dinero invertido en pisos y que no todo está disponible en su cuenta corriente. «Ahora mismo, entre lo que tengo invertido y lo tengo… por calcular, entre dos y tres millones», una respuesta que ha levantado los aplausos y el murmullo entre el público.

Ante la sorpresa, ha querido aclarar que esa cantidad solo se puede conseguir en el mundo del bádminton si se ganan muchos torneos, ya que no está igual de bien pagado que otras disciplinas. «Ese dinero lo tienen en España deportistas que juegan a fútbol o a tenis y poco más», por eso Broncano ha querido destacar que el caso de Marín es muy especial por que ha conseguido ser «la mejor» en un deporte que hasta ahora casi ni existía en España».