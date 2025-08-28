Un reportero, embestido en directo por una vaquilla en las fiestas de Sesma: «¿Estás bien?»

No es ningún secreto que agosto es uno de los meses en los que más fiestas patronales se celebran en nuestro país. Motivo por el cual numerosos programas de televisión se hacen eco de las diversas actividades que se llevan a cabo en los municipios donde celebran sus días más esperados del año. Es el caso de Quédate, programa que se emite en ETB. Lo que nadie esperaba, y mucho menos los espectadores, era ver una cogida en pleno directo. Todo ocurrió el pasado martes 26 de agosto, cuando el programa presentado por Leire Torre fue testigo de un accidente en directo, durante las fiestas patronales de Sesma en honor a la Virgen de Nievas. Xabier Eguía, reportero de Quédate, se desplazó hasta este lugar para mostrar a los espectadores de ETB cómo estaban disfrutando los habitantes de Sesma: «Estamos jugando al escondite inglés, pero con la vaquilla», comentó el periodista.

Lejos de que todo quede ahí, Xabier Eguía fue más allá: «A mí casi me ha pillado». Y añadió: «Hay que tener mucho cuidado». Fue entonces cuando, de un momento a otro, uno de los allí presentes decidió acercarse al reportero de Quédate para agarrarle, en contra de su voluntad, con el objetivo de situarle en mitad de la plaza. De esta forma, le expuso frente a la vaquilla, con todo el riesgo que esto supone. Como era de esperar, la vaquilla reaccionó y fue directa a por el reportero, llegando a embestirle. Una imagen que el programa emitió en riguroso directo, dejando a la presentadora Leire Torre completamente descolocada: «Ay, ¡Xabier! ¿Estás bien?», comenzó preguntando. Acto seguido, visiblemente preocupada, no dudó en ir mucho más allá: «Dime, por favor, que estás bien». Al ver cómo su compañero comenzó a incorporarse y a acercarse a toda prisa al cámara, Leire no dudó en dirigirse a él.

«Eres un valiente, me dejas sin palabras», comenzó diciendo la presentadora del programa Quédate. «Está la vaquilla que no sabe ni qué hacer, y yo tampoco. Necesito que me digas que estás bien», insistió. Tras el impacto, el reportero quiso pronunciarse: «Hemos jugado lo suficiente al escondite inglés en Sesma. ¡Esto es una brutalidad!», exclamó, con la adrenalina por las nubes.

Por fortuna, aparentemente, Xabier salió ileso del accidente en plena plaza con la vaquilla. Sea como sea, tuvo algo claro: «Me he jugado el pescuezo». El que le llevó hasta el centro de la plaza quiso restar importancia a lo ocurrido: «Bueno, no tanto».

Lo cierto es que este gesto del habitante de Sesma fue, cuanto menos, inapropiado. Hubo suerte en que el reportero no tuvo graves daños, pero podría haber tenido consecuencias fatales. ¡Hay que tener mucho cuidado con este tipo de bromas que pueden llegar a ser peligrosas!