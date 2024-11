‘La Reina del Flow’: ¿por qué Carlos Torres (Charly Flow) no ha dado más detalles de la temporada 3?

Es un hecho. La Reina del Flow regresa a la pequeña pantalla y lo hará, muy pronto, de la mano de su tercera temporada. Tras años de ardua lucha por parte de los fans, quiénes ansiaban más episodios de la producción, los altos cargos de Caracol TV han dado luz verde a la continuación de su historia. Un estreno muy esperado que llegará el próximo 2025 y donde no faltarán sus icónicos personajes, entre ellos, Charly Flow. Interpretado por el actor Carlos Torres, el artista ha logrado conquistar al público con este personaje, aún con sus idas y venidas. Por ello, su confirmación en esta nueva temporada era vital.

La encargada de confirmar la vuelta de la producción fue la actriz Carolina Ramírez, que da vida a Yeimy Montoya en la trama. Un anuncio que, como no podía ser de otra manera, revolucionó por completo las redes sociales. «Hace tres días firmé el contrato, así que, sí, habrá tercera temporada de La Reina del Flow. Vamos a ver qué nos depara», dijo. Desde entonces, han sido varios los actores que han ido confirmando su fichaje en la serie. Pero, el último en hacerlo oficial ha sido Carlos Torres.

«Se les dió ventaja !! Venimos con TODA. Att: Charly Flow», escribió junto a un carrusel de imágenes donde anuncia su vuelta a la serie. Una publicación muy esperada con la que calmó los temores a un posible no regreso a la ficción. Pero, la pregunta que todos los fans se están haciendo es la misma. ¿Por qué no da detalles de su papel en la tercera temporada?

Durante las últimas semanas, han sido varios los actores del elenco que han mostrado ciertos detalles de cómo será su vuelta a la ficción. Pero, Carlos Torres ha guardado absoluto silencio al respecto. De hecho, lo único que mencionó sobre ello fue antes de confirmar su fichaje por la temporada 3.

«Si te soy sincero, me tienen prohibido hablar del tema, si vi el video de Caro. Por mi lado, siempre lo he dicho, están las ganas de hacer una tercera temporada, ojalá se dé, ya está muy cerca y bueno, ojalá yo también pueda dar esa noticia en algún momento y que me lo permitan y se pueda. Es un proyecto que amamos y tiene una gran fanaticada», comentó.

Charly Flow vuelve a La Reina del Flow

Probablemente, Carlos Torres esté sujeto a una cláusula de privacidad absoluta. Por lo tanto, el colombiano no podría dar detalles de su personaje debido a la importancia que tiene en la trama. Una situación con la que intentaría mantener la expectación lo máximo posible.

Recordemos que el personaje de Charly Flow es el interés amoroso de la protagonista de la historia. Un romance bastante turbulento, pero que supo afrontar los baches impuestos por la vida. Por ello, y debido a que es uno de los más queridos por los fans, los altos cargos de la producción estarían intentando mantener el misterio.

Lo que sucederá en los nuevos episodios de La Reina del Flow 3 es una incógnita. Pero, teniendo en cuenta que su último capítulo fue lanzado hace tres años, lo más seguro es que haya un salto temporal notorio. Sea como sea, lo que está claro es que la serie colombiana se presenta como uno de los estrenos más esperados del próximo año.