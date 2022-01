Si de series se trata, uno de los estrenos más exitosos que la plataforma de Netflix ha tenido durante los últimos tiempos ha sido ‘La reina del flow’. Una serie colombiana que ha cruzado fronteras tras aterrizar en la plataforma de streaming con sus dos temporadas y que ha conquistado a todos con la historia de Charly Flow, personaje interpretado por el actor Carlos Torres, y Yeimi Montoya, interpretado por Carolina Ramírez.

Pero, quien ha revolucionado por completo las redes sociales en las últimas horas ha sido Carlos Torres. Y es que, el actor ha acudido a sus redes sociales para compartir una imagen de sus merecidas vacaciones. Una publicación en la que aparece en la piscina y luciendo torso, detalles que han hecho arder las redes en cuestión de minutos.

«Esta foto me la tomaron a las 7am cuando me hicieron ir a piscina», escribió el colombiano junto a la publicación. Quizás, por estar levantado tan temprano, el intérprete ha decidido añadir a la imagen un emoticono de unas gafas de sol que le cubren la mirada. Un detalle que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido por sus seguidores.

“Tienes las gafas torcidas suegris”, comentaba Sebastián Silva, su yerno en ‘La reina del flow’. Pero, no, no ha sido el único que se ha fijado en este curioso complemente que el artista ha añadido a su imagen. “Que bien sujetas llevas las gafas” o “y las patillas de las gafas?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer de otros usuarios.

Fuese el motivo que fuese, lo que está claro es que Carlos Torres ha triunfado con su publicación luciendo su estupendo físico, y para pruebas, los hechos. Actualmente, acumula más de 300.000 ‘me gusta’ y va subiendo a más con el paso de los días. ¡Una locura!