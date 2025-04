La Rebe, Susi y Graciela Jiménez: cuánto han cambiado las protagonistas de los ‘Gipsy Kings’, en imágenes

Los Gipsy Kings llegaron a la televisión en el año 2015, momento en el que se convirtieron en uno de los programas revelación de la televisión en aquel momento. Aunque con el paso de los años han ido perdiendo fuerza, siguen siendo uno de los contenidos de la segunda cadena de Mediaset que mejores resultados de audiencia consiguen en el competido prime time. Desde el año 2023 no se emitía una nueva entrega, pero en 2025 los Salazar, los Maya, los Fernández Navarro y los Jiménez regresan con sus historias y vivencias. Todos los hacen con nuevas vivencias y cambios en sus vidas, pero los más llamativos han sido los de ‘La Rebe’, Susi y Graciela Jiménez, las tres hermanas que comenzaron siendo tan sólo unas niñas a salir en televisión.

Como es lógico, el paso del tiempo no ha perdonado y las tres han cambiado mucho en estos años, ya que ‘La Rebe’ era una adolescente cuando debutó ante las cámaras. En aquel momento, año 2015, tenía apenas 14 años y acababa de ser coronada como Miss Gitana, un certamen que la dio a conocer en toda España. Eso hizo que su familia también llegase a la televisión, pero la gran protagonista de sus historias eran ella y la búsqueda de su novio. Los espectadores pudieron ver cómo se enamoró de un chico de Canarias, una relación que sus padres no aceptaron en un primer momento, lo que provocó que ella decidiese escaparse para estar junto a él.

Con apenas 17 años quiso comenzar una vida lejos de su casa, pero por suerte la familia pudo aceptar y arreglar este distanciamiento, llegando a celebrar una gran boda, que por supuesto fue televisada en un programa dedicado a ella. Mucho ha pasado desde entonces y ahora, con 24 años, Rebeca es una mujer casada y es madre de un niño.

Ahora, su vida se ha trasladado a Canarias, donde está centrada en su familia y lleva una vida mucho más tranquila. Los que la siguen en las redes sociales han ido viendo su cambio físico, pero los espectadores que no hayan vuelto a saber de ella habrán podido comprobar que su figura no es la misma.

Aunque no ha perdido su belleza, su cuerpo es distinto, algo que muchos han aprovechado para dejar sus críticas en las redes sociales, algo por desgracia es habitual. «Estoy engordando, yo lo sé, pero mi cuerpo ya está cambiando, ya no soy la niña de antes, ya tengo 24 años. Yo siempre he sido muy delgada y ahora es cuando estoy cogiendo un poquito de forma en el cuerpo», ha dicho en su cuenta de TikTok ante los insultos recibidos por parte de algunos.

Susi Jiménez también ha cambiado mucho

La hermana de Rebeca tiene 18 años, pero cuando salió por primera vez en el programa apenas tenía ocho, por lo que los espectadores la han visto crecer desde que era una niña, pasar a ser una adolescente y actualmente ya está casada y es madre.

Mientras el resto de su familia se mudó a Sevilla, ella decidió quedarse en Plasencia a vivir junto a Iván Silva, su marido y su hija en común, Libana. La familia ha ido contando todos los cambios de su vida y cómo han ido reformando la casa que se compraron en el pueblo.

Graciela, la más pequeña de las tres

Ella vive en Sevilla, junto a su hermana Daniela de tres años, con sus padres, por lo que ya no está junto a sus hermanas en cada momento. A sus 17 años ya ha presentado en sociedad a su pareja, Juan Antonio. Pese a su corta edad, en el mundo gitano es el momento de pensar en cómo será su futuro, por eso muchos le piden que sigan las tradiciones y esperen hasta la boda y celebren el rito del pañuelo.

Estas peticiones llegan debido a que La Rebe y Susi ‘se escaparon’, es decir, convivieron sus parejas y tuvieron relaciones antes de la boda, lo que supone una deshonra en su cultura. Ella, por el momento, tiene pensado mantener esas tradiciones.

Como es lógico, cuando apareció en el programa era una niña de apenas siete años, pero ya es casi una mujer adulta y tiene que comenzar a tomar algunas decisiones importantes, pese a que es muy joven.