Las galas de OT 2023 cuentan con las actuaciones especiales de algunos invitados estrellas que acude cada lunes al plató del programa. En el caso de la noche de ayer, una de las actuaciones especiales fue la de Álvaro de Luna, ex pareja de Laura Escanes, que acudió para cantar su nuevo tema.

Por su parte, entre todos las espectadores del programa que comentan a través de X (Twitter), la influencer Laura Escanes es una de las personas que cada lunes tiene una cita en Prime Video para ver la gala del programa y anoche no fue distinto.

BEAAAAA 🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼 qué maravilla #OTGala11 — Laura Escanes (@LauraEscanes) February 12, 2024

Pero con motivo de la actuación de su ex pareja en el plató del programa con su nueva canción Hoy festejo, la cual se rumorea que se trata acerca de la influencer, los usuarios querían saber si la joven estaba viendo la gala. Por esto, el cómico Álex Sinos quiso preguntárselo a través de la aplicación: «Ahora mismo @LauraEscanes está viendo la #OTGala11 ¿Confirmamos, Laura?».

A lo que la creadora de contenido respondió: «Confirmamos». Aún así, como era de esperar, la catalana no comentó nada acerca de la actuación de su ex novio, lo que sí comentó fue el resto de la gala. Pero en una reciente entrevista comentó acerca de la relación que mantiene actualmente con el cantante tras la ruptura: «Hay cordialidad y cariño. Todo está bien».

Confirmamos — Laura Escanes (@LauraEscanes) February 12, 2024

Los comentarios de la influencer sobre el reality

Laura Escanes ha comentado acerca de la situación en las redes sociales que rodea al programa últimamente. Y es que el ambiente en las últimas semanas de concurso está repleto de críticas y odio, y la creadora de contenido no se ha quedado callada.

«Me da mucha pena el hate y las ganas de cancelar a la gente de OT por clips sacados de contexto. parece que si apoyas a alguien significa que a los otros los tengas que odiar. con lo bonita que es la variedad y que haya gustos diferentes sin tener que odiar a quien piensa distinto», comenzaba diciendo.

me da mucha pena el hate y las ganas de cancelar a la gente de ot por clips sacados de contexto. parece que si apoyas a alguien significa que a los otros los tengas que odiar. con lo bonita que es la variedad y que haya gustos diferentes sin tener que odiar a quien piensa… — Laura Escanes (@LauraEscanes) February 6, 2024

«Me gusta chiara, me gusta naiara, me gusta paul, me gusta martin… y también habrá momentos en los que crea que no han estado bien, y eso no significa que no flipe con la voz de Bea o no valore la evolución de Lucas por poner ejemplos. Ale, ya lo he dicho», continuó.

Además, para concluir, quiso hacer otro apunte: «Y que están siendo grabados 24 horas. A mí me graban 24 horas y me ya os digo yo que estaría cancelada en cada segundo», terminó diciendo.