Rayden deja la música: el artista se retirará definitivamente tras una gira de despedida

«Quizá la victoria imposible se trate de esto. Saber ganar y cantar victoria», con estas palabras Rayden anuncia que abandona la música. Este jueves, el artista ha comunicado su retirada definitiva en una rueda de prensa en Madrid, posterior a una entrevista con El País donde ha dado más detalles de esta decisión, que llega en uno de los momentos de más éxito de su carrera.

A sus 37 años y tras más de dos décadas en la música, el músico madrileño siente que “el trabajo ya está completado”, y sobre todo, siente que debe tiempo a su hijo. “No quiero volver a tirarme 20 días lejos de mi hijo en mi vida. No quiero pasar tanto tiempo fuera de mi casa. Nada es tan importante: ni nosotros somos tan importantes”, expresa en la entrevista con el citado medio.

Tras el lanzamiento de su séptimo disco, La victoria imposible, que verá la luz el próximo 21 de abril, Rayden se embarcará en su última gira, titulada Quiero que nos volvamos a ver (por última vez), que concluirá en agosto de 2024. Una gira con la que se despedirá de “los discos, de las canciones y de los escenarios para siempre”.

La gira de despedida de Rayden comenzará en Huesca el 21 de abril de 2023, mismo día del lanzamiento de su último disco. El artista despedirá el año con un concierto en el WiZink Center de Madrid, y estará de gira por toda España hasta agosto del año que viene. Las entradas saldrán a la venta este viernes 24 de marzo a partir de las 12 del mediodía.

A través de un comunicado, Rayden ha explicado su decisión: «Llega un día en el que lo sabes. Una voz dentro de ti, dice que el trabajo ya está completado. Que ya lo conseguiste. Que ya has dejado tu impronta. Que ya… Es difícil hacer caso a esa voz cuando el resto del mundo te comenta que estás viviendo ‘tu mejor momento’ Cuando tienes la mejor banda posible. Cuando tienes un público fiel, que llena y agota cada vez más salas. Y, menos aún cuando queda menos de un mes para que escuchéis uno de los discos de los que más orgulloso estoy. Pero cuando escuchas a esa voz interior y sientes calma, sabes que, lo más honesto que puedes hacer es hacerle caso».

En el comunicado, el artista anuncia que se centrará en la escritura: «Dejo la música. Al menos, desde este lado. (A partir de ahora abrazaré la música de otra manera mientras escribo mis novelas). Me despido de los discos, las canciones y los escenarios para siempre. Me despido, pero no sin antes hacer una gira de despedida para que sea imposible olvidarnos de este sueño y para dejar las canciones en las mejores manos posibles: las vuestras».

Entre las razones principales de artista para tomar esta decisión, se encuentra, como motivo de peso, poder pasar más tiempo con su familia. “Cuando había funciones de mi hijo en el cole y yo estaba de gira siempre hacía las combinaciones imposibles con trenes para estar allí. Pero ahora que está en el mejor momento de madurez e inteligencia emocional es algo que no me quiero perder”, asegura en su entrevista con El País.

Aunque no descarta seguir componiendo para otros artistas, Rayden lo tiene claro, su retirada de la música es para siempre. “Esto es definitivo. No voy a volver dentro de un tiempo con otra formación o a anunciarme en solitario. No, no, no. Mi carrera musical se acaba en agosto de 2024. No voy a arrastrar al muerto. Quiero ser honesto”.